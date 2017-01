Info - Centre de Formation Condorcet

Après quelques jours de préparation et d'organisation, le cycliste professionnel Adrien Petit s'est rendu ce mercredi au Centre de Formation Cycliste St Quentinois de l' Espace Scolaire Condorcet à la grande surprise des athlètes qui n'étaient pas dans la confidence.

Sur le vélo, toute l'après-midi, les jeunes Cadets et Juniors du VCA SAINT-QUENTIN ont pu discuter et poser toutes leurs questions à Adrien. La journée en sa compagnie s'est terminée autour d'une collation au local avec la présence du Proviseur du lycée, Mr SORANO ; le président du Club, Mr CAMPOVERDE ; et les différents encadrants du Centre.

Un grand MERCI à Adrien pour sa disponibilité sur cette journée ! A n'en pas douter, la formation des jeunes cadets et juniors au CFC CONDORCET passent aussi par la rencontre avec des professionnels.

- Pour rappel, Adrien Petit: C'est 5 ans dans l'équipe professionnelle COFIDIS et depuis 2ans chez l'équipe professionnelle DIRECT ENERGIE. Il a fait parler de lui en 2011 en devenant le VICE CHAMPION DU MONDE ESPOIR ; en 2014 en gagnant le TRO BRO LEON ; en 2015 en s'adjugeant le prologue du TOUR DU LUXEMBOURG ; et sur l'année 2016 en s'imposant à plusieurs reprises sur l'AMISSA BONGO, en finissant 4ème d'une étape de PARIS-NICE et en obtenant un TOP10 (1er français) sur le mythique PARIS-ROUBAIX ! La reprise de sa saison 2017 s'effectuera dès la semaine prochaine en Espagne.