GP Isbergues - Encore de beaux jours à venir.

Après les civilités d’usage le président a accueilli comme il se doit le premier magistrat d’Isbergues, Jacques Napieraj accompagné d’adjoints du conseil communal et du maire de Guarbecque, Christophe Fiancette.

Toutes ces personnes prouvant par leur présence leur attachement à cette magnifique épreuve, et aux organisateurs, dont le mérite est à la hauteur de leur passion.

Puis entrant dans le vif du sujet, Jean Claude Willems fit part à l’assemblée des actions menées par l’association. Comme la création et l’organisation du critérium dans la commune de Guarbecque, programmé la veille du 70éme GPI. Cette course gagnée par Bernard Delvart, organisée conjointement avec l’Amicale cycliste Flandre-Artois présidée par Michel Mollet fut un gros succès, en mémoire de Juline Fiancette, décédée accidentellement début 2015.

Les bilans de Jean Claude Willems plébiscités

La parole revint ensuite au secrétaire Francis Pouille pour le bilan d’activité de l’année avec un retour sur l’édition du 70ème GPI, qui restera dans les mémoires, avec la victoire du norvégien Kristoffer Halvorsen (Team Joker) qui quelques jours plus tard remporta la course en ligne masculine des moins de 23 ans aux championnats du monde à Doha, au Qatar.

Pour finaliser cette 70ème édition du Grand Prix d’Isbergues Pas-de-Calais, le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises, le bureau 4 fois et 3 réunions ont permis d’informer l’ensemble des membres de l’association des décisions et orientations prises par le conseil. Il y a eu également de nombreux rendez-vous et contacts avec les différents partenaires institutionnels, techniques et financiers, tout au long de l’année. « En partenariat avec le conseil général du Pas-de-Calais, nous incorporons le samedi et le dimanche du grand prix, dans différentes équipes (restauration, technique...) encadrés par des membres de l’association des personnes en difficultés, dans l’optique d’une réinsertion d’une vie citoyenne, sociale et professionnel. » Le comité est également membre des institutions cyclistes comme le ROCC (rassemblement des organisateurs de courses cyclistes) et l’AIOCC (association internationale des organisateurs de courses cyclistes) et participe aux réunions et groupes de travail mis en place par la Ligue nationale du cyclisme, principalement dans le cadre de l’organisation de la coupe de France, dont le grand prix est une des épreuves.

Puis ce fut au duo composé du trésorier Eric MALINGUE et du comptable Ludovic HALLAIS de nous présenter le bilan financier 2016, avec comme résultats un bilan équilibré à la satisfaction de toute l’assemblée, conscient que la conjoncture actuelle, dans l’ordre des restrictions n’est pas là pour aider les organisateurs, de surcroit tous bénévoles.

Arriva le moment de la présentation des 24 candidats au conseil d’administration. Quinze postes étant à pourvoir : Ont été élus...

JEAN CLAUDE WILLEMS

ERIC MALINGUE

THIBAULT DEPRIESTER

FRANCIS POUILLE

ALFRED COURCEL

SEBASTIEN VANDAELE

PAULINE GALLOIS

KEVIN DANEL

DANIEL IZING

ROBERT DUPONT

DAVID BEZILLE

MURIEL HELLEBOID

OLIVIER MOLON

PHILIPPE OURDOUILLE

ISABELLE VANDAELE