Le mot d’ordre de Philippe Limousin - Tous sur le pont !

D’entrée, Philippe Limousin félicita et remercia l’ensemble des élus présents, brossant aussi les grandes ligne des futurs projets et travaux à engager rapidement. Embrayant ensuite sur le programme du jour avec l’approbation des postes clefs et la mise en place des responsables de Commission.

Le nouveau Comité des Hauts de France Cyclisme

Président : Limousin Philippe Olympique Grande Synthe

Président d’honneur : Pelcat René Région Sport Organisation

Vice Président : Louvet Hubert Promotion Sport Picardie Sergent Pascal Club Neutre Nord Pas de Calais

Trésorier : Tacquez Philippe VC St Omer

Trésorier Adjoint : Hely Jean Louis RC Doullens

Secrétaire : Milleville Bernard VC St Quentin

Les Commissions :

Route DN : Leconte Charlie Dunkerque Littoral Cyclisme Bauwens David Chauny

Route Juniors : Francis Antoine CN Picardie Delafontaine Laurent Beauvais

Route Cadets/Min : Zolopa Laurent Team Avesnois Meerpoel Frédéric RO Comines

Route Ecole de Vélo : jusque Benjamins Fred Meerpeol Colette Branthome CC Nogent

Cyclo Cross : L’Intermy Bertrand RLCP Lapugnoy

Piste : Ermenault Philippe AC Amiens Duhin Guy US Biette

Arbitrage : Deplanque Marie Josée SC Artois

BMX : Collette Marie Thérèse Club Neutre

VTT : Reille Johann EC Château Thierry VTT

Loisirs : Demoustier Patrice UVC Calais

Collège féminin : Amourette De Greff Catherine SC Val d’Arré

Collège médecin : Caron Bernard CN Picardie.

Evènementiel : Deswaerte Mickael 4 Jours de Dunkerque

Protocole : Beyaert Philippe Hainaut CT

Commission Dames : Decomble Virginie Région Sport Organisation

Communication : Roland Stéphane UV Fourmies - Campoverde Jean Baptiste VCA St Quentin

Un tour de table pour le choix du nouveau maillot 2017

C’est ainsi qu’en présence de Freddy et Joel Thinnes des Ets DiffuSport, pas moins de dix projets de maillots « de sélection et de champion » furent étudiés. Le choix final effectué, l’ordre du jour se poursuivit avec la validation des épreuves officielles le fonctionnement des commissions et les délégations de signature (banque). Au final Philippe Limousin évoqua sa candidature afin de siéger à la Fédération Française de Cyclisme. Un lieu dans lequel le Nord Pas de Calais n’a plus été représenté depuis René Pelcat.