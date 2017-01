17éme assemblée générale de l'ACCFA

Le président Michel Mollet en ouvrant les débats dédia cette réunion à la mémoire de Edmond Dubois, adhérent de l’amicale, décédé à l’ automne 2016 « une manière de rendre hommage à un grand serviteur de notre sport ». Après les traditionnelles formules de politesse et les civilités de présentation, du maire Yvon Massart entouré de 4 adjoints, de Didier Toursel adjoint de Guarbecque, représentant Christophe Fiancette e maire, des médias Roger Demeurel’Avenir de l’Artois et l’écho du vélo. C’est devant une centaine de personnes que dans un premier temps le secrétaire Michel Quinchon, présenta le bilan d’activité 2016 suivi de près par le trésorier Bernard Delvart. Des bilans solides, adoptés à l’unanimité de tous les membres présents venu de toute la région. Puis ce fût le secrétaire adjoint Gérard Darques de retracé l’historique de l’ACCFA dont les origines remontent au mois de Juillet 1999 et de donner lecture du palmarès de Gilbert Dourdin, aujourd’hui agé de 79 ans qui à conservé un bon coup de pédale, qui lui permet d’effectuer plus de 10000 km chaque année. Pour conclure le président donna lecture du calendrier 2017, avant de présenter les nouveaux membres et de donner des nouvelles de notre ami Robert Mintkievicz, toujours hospitalisé (CHR Lille), dont l’état de santé s’améliore en ce début d’année après une nouvelle opération.

Remise du trophée du meilleur espoir cycliste 2016 de la région Nord Pas de Calais.

Jean Reveillon président du jury entouré de Freddy Thines (Diffusport) Bernard Blanchard (Echo Du Vélo) et de Michel Mollet (ACCFA), avec la complicité du maire Yvon Massart remirent ce Trophée tant convoité à Corentin Degrutere (Flandre Elite Cycliste).

En ce qui concerne Alexys Brunel, petite déception puisque celui-ci ne pût se déplacer car sa compagne était clouée au lit souffrant d’une grippe. Ce n’est que partie remise, il faudra simplement trouver une date pour lui remettre le trophée et les cadeaux qui l’accompagnent.

Le calendrier des sorties 2017 :