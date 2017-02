Un Challenge en souvenir de Benjamin.

Après le décès de Benjamin Morieux le 26 juin dernier à l’âge de 13ans, ses parents, Jean-Jacques et Christelle, se sont retrouvés un soir avec Franck Cauwet, Rémy Vasseur et Romain Castenet, afin de réfléchir à la mise en place d’un challenge FFC.

L’objectif : rendre hommage au jeune coureur du CC Manqueville Lillers, mais aussi à un autre serviteur de la « petite reine » : Edmond Dubois.

Pour ne pas oublier Benjamin, la famille du CC Manqueville-Lillers a souhaité mettre en place un challenge FFC. Disputé sur huit épreuves route, dont le 1er rendez-vous le 5 Mars prochain à Comines. Puis le 17 avril Armentières, 30 Avril à Rombly, 25 Mai Sin le Noble, 5 Juin Calais, 2 Juillet Méaulte, 30 Juillet Sempy et la finale le 3 Septembre à Hurionville Lillers. Les épreuves seront réservées aux minimes et aux cadets, et aux féminines.

L’idée de ce challenge FFC a vite émergé. « Le monde du vélo s’est mobilisé pour ce challenge et je souhaite aussi remercier des personnes comme René Pelcat, Jean-Claude Willems, Jean Réveillon, Jean-Daniel Blaringhem, le comité régional, Digest Science, les P’tits Ambassadeurs, Patrice Demoustier, Éric Debruyne, Stéphane Havet » .

Classement : minime 1, mimine 2, minime fille 1 et 2, cadet 1, cadet 2 et cadette 1 et 2 soit la remise de 6 maillots de leader sur chaque épreuve

Les courses se réaliseront par catégories mixte, les cadettes auront obligation de courir dans leur catégorie. Les épreuves se dérouleront sur la distance prévue par la réglementation FFC

Ce challenge comporte 8 Épreuves route :

1ère Manche : Comines 5 mars 2017 (RO COMINOISE – 59)

2ème Manche : Armentières 17 avril 2017 (CC ARMENTIEROIS – 59)

3ème Manche: Rombly le 30 avril 2017 (CC MANQUEVILLE LILLERS – 62)

4ème Manche : Sin le Noble le 25 mai 2017 (EC SINOISE – 59)

5ème Manche : Calais 5 juin 2017 (UVC CALAIS – 62)

6ème Manche : Méaulte 2 juillet 2017 Somme 80 (CC MANQUEVILLE LILLERS – 62)

7ème Manche : Sempy 30 juillet 2017 (CC BRIMEUX – 62)

FINALE : Hurionville 3 septembre 2017 (CC MANQUEVILLE LILLERS – 62)

Contacts : lescyclistesducoeur62157@gmail.com

facebook