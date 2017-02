La 49ème édition du Grand Prix Samyn aura bien lieu.

Après une période de doute sur la tenue de course cycliste d'ouverture de la saison professionnelle en Wallonie, suite à des soupçons de détournements financiers au sein du comité organisateur, un accord a été trouvé ce vendredi entre les deux communes de départ (Quaregnon) et d'arrivée (Dour) et la RLVB (Ligue vélocipédique belge). Une nouvelle structure d'organisation sera rapidement créée.

Le doute planait sur l'avenir de l'épreuve après l'annonce, en janvier dernier de présumés détournements, pour plus de 100.000 euros selon le président de l'asbl organisatrice, par l'ancienne trésorière de l'asbl organisatrice.

Ce vendredi, les bourgmestres des villes de départ et d'arrivée se sont réunis avec les organisateurs de la course pour tenter de sortir de l'ornière. "Nous sommes tombés d'accord sur l'organisation du GP Samyn 2017", a indiqué Carlo Di Antonio, bourgmestre en titre de Dour. "Un accord existe entre les deux communes, de Quaregnon et de Dour, qui paieront les factures directement à la RLVB. Une nouvelle structure sera rapidement créée pour organiser en 2017. Le budget prévisionnel laisse entrevoir un possible reliquat qui pourrait servir à éponger une partie des dettes de l'asbl organisatrice jusqu'en 2016. Les administrateurs devront gérer la suite de ce dossier. Nous nous réjouissons de pouvoir offrir ce spectacle sportif aux citoyens de nos entités et de toute notre région."

Du côté de l'organisation, on annonce, sur le plan sportif, la tenue d'une course de dames élites avec 28 équipes. "Nous devrions pouvoir accueillir entre 18 et 20 équipes masculines", a indiqué Jean-Luc Vandenbroucke, manager sportif de l'épreuve. "J'ai eu des contacts avec les managers des équipes belges du World Tour, Quick.Step Floors et Lotto-Soudal, qui m'ont promis de mettre leurs équipes."

L'édition 2016 du "Samyn des Dames" avait vu la victoire de la Néerlandaise Chantal Blaak. Son compatriote Niki Terpstra s'était, quant à lui, imposé dans la 48ème édition du Grand Prix Samyn masculin.