Daniel Verbrackel : Nous serons à Lillers avec des crayons bien taillés

Depuis des semaines la date du 5 Mars est cochée sur l’agenda de Daniel Verbrackel, le « Manager général » mythique de la formation Continentale Roubaix Lille Métropole. Certes les troupes roubaisiennes suite au stage de Calpe en Espagne ont entamé la saison 2017 sur la Marseillaise et l’Etoile de Bessèges. Mais le premier « grand rendez-vous » médiatique de la saison sera bien le rendez-vous organiser en Artois. Et pour l’occasion, celui que l’on surnomme « Verbrac » , a bien dans l’idée de rendre une très bonne copie afin de satisfaire la toute nouvelle équipe dirigeante du tout nouveau Président : Olivier Decock.

JMH : Que représente le GP de Lillers pour le RLM

Daniel Verbrackel : « Le GP de Lillers c'est l'événement cycliste de haut niveau, majeur en RÉGION HAUTS DE FRANCE de ce début du mois de mars. Une course superbement organisée, dans un premier temps par la famille COMINI, Bruno et Pascal, puis par les Pelcat, René et Samuel qui ont pris le relai. Cependant le profil du parcours a beaucoup évolué, probablement pour des questions budgétaires. C'est devenu une course en circuit, pour les spectateurs c'est intéressant, pour les coureurs c'est moins stratégique, c'est plus devenu une course d'attente, le dénouement se jouant dans les 2 derniers tours, ça fait le spectacle ».

JMH : Quels ont été les meilleurs moments et satisfactions du RLM sur le GP de Lillers.

Daniel Verbrackel : « Nous nous devons de répondre sportivement présents : Denis Flahaut et Benoit Daeninck ont remporté sous couleur roubaisienne cela reste deux très bons souvenirs »

JMH : Le 5 Mars la venue du RLM à Lillers s'effectuera avec qui et quels sont les ambitions affichées.

Daniel Verbrackel : « On ne viendra pas faire du tourisme c'est sûr, comme l'ensemble des équipes présentes. Une certaine pression pèsera sur nous, on joue à domicile, après les circonstances de course feront que ne pas être sur le podium pourra être considéré comme une déception. L’équipe de Fred Delcambre sera composée de Joeri Calleeuw (Bel), Dylan Kowalski , Jérémy Lecrocq , Jérémy Leveau, Félix Pouilly , Lander Seynaeve (Bel), Nicolas Vereecken (Bel) et Emiel Vermeulen Bel)».

Un Daniel Verbrackel tout heureux, en ce début de Février, de voir son équipe décrocher une invitation pour le 49ème GP Samyn du 1er Mars prochain. Une épreuve UCI Europe Tour 1.1, qui vit en 2014 un certain Maxime Vantomme l’emporter à Dour aux dépends de Alexey Tsatevitch et Nacer Bouhanni.