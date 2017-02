Le souvenir Bruno Comini lève le rideau de la saison en Hts de France

Le GP de Lillers sera donc l’épreuve de rentrée en Hauts de France, avec un match Direct Energie/Topsport Vlaanderen Baloise/ WB Véranclassic Aqua Project /Roubaix Lille Métropole annoncé et arbitré par une formation Team Joker Byggtorget emmené par un certain Kristoffer Halvorsen Champion du Monde Espoir et lauréat du dernier GP d’Isbergues.

Un GP Comini sur de bons rails

A la tête d’une nouvelle équipe remodelée, le nouveau Président de Région Sport Organisation, Samuel Pelcat remercia les personnalités, invités et amis présents.

« Une fois encore, le premier dimanche de mars, le GP de Lillers, Souvenir Bruno Comini, aura l’occasion d’ouvrir les hostilités routières du calendrier international Nord-Pas-de-Calais Picardie ou plus précisément des Hauts de France. Avec un 52ème GP de Lillers classé en ME 1.2, sur lequel Benoit Daeninck (CC Nogent) était entré dans l’histoire lilléroise en remportant pour la 3ème fois l’épreuve (2013 - 2010 et 2007), tout comme Jean François Laffilé 1990 - 1991 et 1994 ». Une édition 2017, qui débutera par le 2ème Salon du Livre du Vélo le samedi le 4 Mars, et pour la 1ère fois le matin du GP de Lillers l’organisation d’un brevet cyclo avec la collaboration du club de Guarbecque.

De nombreux candidats à la succession de Stijn Steels

Du côté des équipes, un excellent plateau fut dévoilé lors de la présentation officielle. Samuel Pelcat, pour une première à son niveau, enregistrant la candidature de 35 groupes sportifs. Elles seront donc bien vingt à 13h le 5 mars prochain au départ de la place Jean Jaurès. « Il y a bien longtemps que nous n’avions eu un tel plateau 3 Equipes Continentales Professionnelles UCI, 14 Equipes Continentales UCI et 3 DN1 ». Coté DN1 seront représentées le C.C. Nogent d’Arnaud Molmy avec Kevin Lalouette et Samuel Leroux ou encore Julien Van Haverbeke, le VC Rouen 76 avec un certain Adrien Carpentier, mais aussi le Club cycliste Villeneuve Saint-Germain.

Chez les continentaux 14 unités seront à surveiller. Comme les équipes françaises dont l’Armée de Terre avec un certain Steven Tronet. Le calaisien ayant marqué de son empreinte l’épreuve artésienne en 2014 avec une victoire importante. Ce dernier n’oubliera certainement jamais ce jour du 8 mars 2014 qui l’amena à briller sous les projecteurs, pour devenir un an après Champion de France sur Route à Chantonnay. « Lillers est une épreuve qui se gagne en équipe et grâce aux bordures, je ne dirai pas où c’est une course mythique du Nord Pas de Calais au même titre qu’Isbergues. Je suis très fier d’y avoir inscrit mon nom au palmarès. Je me réjouis de voir qu’elle est à nouveau inscrite au calendrier, vous savez pour moi c’est ma première victoire sur une course d’un jour chez les professionnels ». HP BTP AUBER 93 avec un certain Romain Feillu, le Roubaix Lille Métropole dont le dernier succès de rang à Lillers remonte déjà en 2011 avec Denis Flahaut.

Coté formations étrangères Continentales : L’ Allemagne avec le Team Lotto Kern Hans, l’Espagne : Euskadi Basque Country - Murias, Belgique : Lotto-Soudal U23, Grande Bretagne : Team Wiggins dont le picard Corentin Ermenault le Champion d'Europe de poursuite individuelle et par équipes (2016). Hollande : SEG Racing Team. Luxembourg : Leopard Pro Cycling. Norvège : Team COOP OSTER HUS, Team Joker Byggtorget avec Kristoffer Halvorsen Champion du Monde Espoir et lauréat du dernier GP d’Isbergues. Suisse : Roth-Akros

Les Equipes Continentales Professionnelles UCI seront trois en liste. Les Belges de WB Veranclassic Aqua Protect (ex Wallonie Bruxelles) avec l’isberguois Christophe Masson, ceux de TopSport Vlaanderen-Baloise qui la saison dernière ont marqué l’épreuve avec Stijn Steels vainqueur et Tim Declercq 3ème. Mais la bonne surprise du jour reste la présence des protégés de Jean René Bernaudeau avec la présence de Direct Energie.

Place à un circuit musclé sur le Haut Lillérois

On retrouvera donc le parcours 2016 avec un circuit vallonné de 18km dessiné sur le plateau artésien à effectuer dix fois. Selon Samuel Pelcat et Jean Charles Laigle les responsables sportifs de l’épreuve. « Ce circuit répondra une fois encore à nos exigences, nous serons vite dans le vif du sujet. Avec le passage des Monts d’Hurionville, d’Ames et Fauquenhem Lespesses. Il faudra être costaud ! » . Coté peloton, il y aura de quoi assurer le spectacle « C’est simple on part avec nos équipes du Nord Pas de Calais Picardie auxquelles ont associera les « fidèles » du GP de Lillers, plus quelques formations amies çà va de la Belgique, Espagne, Irlande, Norvège soit 9 pays représentés dans les équipes et 13 nationalités différentes chez les coureurs. Un beau peloton international. »

Spectateurs et amis du vélo il faudra être conciliant, l’avenir de l’épreuve en dépend !

Mais voilà, cette année le GP de Lillers se voit obliger par arrêté préfectoral et décisions administratives d’appliquer certaines règles de sécurité « Grand Public » . Suite aux divers attentats qui ont frappé la France ces derniers mois, les organisations « grands publics » mises en place sur la voie publique ne seront plus à envisager comme auparavant et Lillers n’échappera donc pas à la règle avec des points sensibles à respecter. « Tout d’abord, nous inviterons les diverses équipes et les autres acteurs de l’épreuve à accéder en venant du Nord comme du Sud au site centre de vie du grand prix Lillers par un balisage P.P.O..

Si la sécurité sur le parcours n’est pas en cause suite aux excellentes conclusions de l’édition 2016, c’est plus la concentration du public sur la zone de départ et d’arrivée qui inquiètent. Une chose est sûre, l’accès et la liberté du grand public sur les courses comme nous l’avons tous connu sont révolus. Il y a maintenant des contraintes obligatoires imposées aux organisateurs et les amoureux de la petite reine ne pourront plus y échapper. Malheureusement, il faudra s’y habituer de plus en plus.