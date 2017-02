Tour des Portes du Pays d'Othe Juniors : des formations régionales retenues

Les responsables du Tour des Portes du Pays d’Othe Juniors, dont Didier Duchene est le président, et Jean-Luc Philippon, vice-président, ont clôturé fin janvier 2017 les engagements. Samedi 29 et dimanche 30 avril, vingt-huit équipes s’élanceront sur l’épreuve internationale réservée aux juniors.

Le Tour des Portes du Pays d’Othe, disputé dans la région Champagne-Ardenne aura lieu samedi 29 et dimanche 30 avril 2017. En attendant le départ, une réunion a eu lieu fin janvier avec les organisateurs. « Nous aurons le samedi une première étape totalement novatrice avec un départ au cœur de Troyes ! Les parcours traverseront le nouveau territoire de Troyes Champagne Métropole et emprunteront en partie le parcours des étapes du Tour de France des 6 et 7 juillet », souligne le président Didier Duchene.

Grande-Synthe, Cambrai, Roubaix et Villeneuve Saint-Germain au départ

À ce jour, si les engagés ne sont pas encore dévoilés, on peut se féliciter d’une présence « nordiste » supplémentaire avec une équipe mixte composée des Cambrésiens et Roubaisiens. L’Olympique Grande-Synthe ne manquera pas non plus ce rendez-vous. Le CC Nogent-sur-Oise ne faisant plus partie de la fête, la formation picarde étant remplacée aux pieds levés par le CC Villeneuve Saint-Germain.

Une des épreuves incontournables juniors

Pour les hommes de Frédéric Limousin, ce déplacement en « Champagne » fait partie des épreuves incontournables du calendrier UCI juniors : « La saison dernière, tout avait bien commencé malgré le mauvais temps... Par une pluie intense, Alexis Delaleau avait terminé second de la première étape du samedi gagnée par Nicolas Beaumarché (Bourgogne). Corentin Waras, septième, et Émilien Vandermeersch, 15ème, parachevèrent cette première bonne journée prometteuse. Le lendemain matin, nous avions terminé huitième sur 24 du contre-la-montre par équipe, un bon résultat d’ensemble... »

« Nous n’avions pas été vernis »

« ... mais l’après-midi, sur la dernière étape, nous n’avions pas été vernis... Chutes et crevaisons, l’équipe n’avait pas été épargnée... 16ème avec Émilien Vandermeersch, l’étape était remportée par le champion du Luxembourg, Colin Heiderscheid, lors d’un sprint massif. Émilien avait terminé alors 22ème du général à 2’04’’ du vainqueur final, le Hollandais David Dekker (Willebord), Alexis Delaleau, 37ème à 2’30’’, Corentin Waras, 41ème à 2’39’’, et Jan Peleman, 66ème à 7’58’’. C’est une très belle épreuve, bien organisée, et je me félicite que les Cambrésiens, Roubaisiens et Picards de Villeneuve Saint-Germain soient du voyage. »

LES ÉQUIPES RETENUES :

FRANCE

TEAM VULCO VELO CLUB DE VAULX EN VELIN

CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN

CHAMBERY CYCLISTE

VC ROUEN 76

AC BISONTINE

MIXTE CC CAMBRAI - ROUBAIX METROPOLE

MIMOSAS SPRINT MANDELIEU

O GRANDE-SYNTHE U-19 CYCLIG TEAM

CLUB BRETAGNE JUNIORS

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

COMITE DEPARTEMENTAL ISERE

COMITE DEPARTEMENTALE AUBE

BELGIQUE

VERANDAS WILLEMS-CRABE TOITURES

IKO ENERTHERM - BEOBANK

PAPILLON RYDYCO JANATRANS

BLANCS GILETS BRABANT WALLON

FORTE YOUNG CYCLING TEAM

ZANNATA GALLOO CYCLING TEAN MENEN

DANEMARK

TEAM PYTHON PRO .COM-VELOWEAR

ESPAGNE

POLARTEC FUNDACION CONTADOR

PAYS-BAS

MIXTEAM IJSSELSTREE

WILLEBRORD WIL VOORUIT

ITALIE

TEAN FRANCO BALLERINI

GS STABBIA

LUXEMBOURG

ÉNATIONALE LUXEMBOURG

MAROC

ÉQUIPE NATIONALE DU MAROC

PORTUGAL

BAIRRADA PORTUGAL

IRLANDE

NICOLAS ROCHE PERFORMANCE TEAM.