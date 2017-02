Lillers nous y serons sans complexes !

Aux commandes du C.C.Nogent depuis le début de saison 2017 Arnaud Molmy (28ans), ex Directeur Sportif au Team Wasquehal Junior, à l’OGS Junior, à l’ESEG Douai, à l’EC Raismes PF. Mais aussi et surtout un ex pro : Roubaix LM 2010,Big Mat Auber 93 en 2011 et Véranda Rideau Super U en 2012 qui mit prématurément un terme à une carrière pourtant toute tracée suite à de gros problèmes et d’opérations répétées.

Lillers dans l’entourage du groupe Molmy on connait bien, et à n’en pas douter ce « Molmy là » à la tête de son groupe nogentais bien sera décidé à ne pas faire partie du décor, pour un rendez-vous à ne pas manquer.

JMH : « parlez de votre vécu lillérois, et surtout que représente Lillers pour le Team Molmy ? »

Arnaud Molmy « Lillers tient une place particulière dans la famille. La victoire en 1974 de mon père bien entendu, mais aussi les 3 victoires de Benoit (Daeninck 2007/2010/2013). En ce qui me concerne, Lillers a été une de mes premières courses internationales sous le maillot du Comité Nord Pas de Calais avec une belle échappée en compagnie de mes amis Steven Tronet Et Bastien Delrot c’était en 2008. »

JMH : « Donc le GP Comini, une date cochée obligatoirement sur votre calendrier »

Arnaud Molmy « Evidemment, pour tous coureurs nordistes le GP Comini reste un moment fort de la rentrée en Nord Pas de Calais. Vous savez de mon côté le GP de Lillers j’en ai effectué cinq éditions qui ne m'ont jamais trop réussi et pourtant Je me souviens, en 2010 année où nous étions quatre roubaisiens dans les cinq premiers. Il y avait là Benoit Daeninck (RLM), Jean Marc Bideau (Bretagne), et Renaud Dion (RLM), Cédric Pineau (RLM) et moi à 14s J'ai parfois été parmi les costauds mais sans trop de succès »

JMH : « Votre meilleure GP de Lillers reste l’édition 2010 »

Arnaud Molmy : « Effectivement mon meilleur moment reste l'édition 2010, avec Roubaix, où nous avions vraiment réussi notre course et où nous étions venus à bout du bloc Bretagne Schuller. A l'inverse, ma plus grosse déception reste 2011, année où j'étais dans la bonne bordure avec l'équipe FDJ et où nous nous étions faits reprendre à quelques kilomètres de l'arrivée pour un sprint massif. C’est aussi çà le GP de Lillers »

JMH : « La saison dernière comme Directeur Sportif vous avez fait sensation avec Lalouette »

Arnaud Molmy : « J'étais l'an dernier directeur sportif de l'épreuve à Lillers avec l'EC Raismes Petite forêt. Sur le nouveau circuit, Kévin Lalouette s'était illustré en prenant part à l'échappée matinale reprise dans le final de l'épreuve. Nous avions tenu notre rôle d'animateur pour une équipe de division Nationale 2 dans une épreuve internationale. J'ai aussi un excellent souvenir également de l'épreuve en junior 2014. Cette édition du Tour d’Artois Lys Junior avait été remportée par Jean Lou Watrelot pour l'équipe de Wasquehal où j'officiais en tant qu'entraineur.

Cette année, je serai à la tête de l'équipe du CC Nogent. Nous arriverons avec de légitimes ambitions. On possède une véritable histoire avec le GP de Lillers avec plusieurs podiums ces dernières années et bien entendu les victoires de Benoit. »

JMH : « Que sera le CC Nogent à la mode Arnaud Molmy »

Arnaud Molmy : « L'équipe va faire ses premiers pas en compétition dans le VAR ce weekend. 7 jours de courses en 10 jours sont au programme. On participera ensuite à Gand Staden chez nos amis Belges afin de préparer au mieux le rendez-vous du 5 Mars prochain. On pourra compter sur un effectif talentueux alliant expérience :Kévin Lalouette, Clément Penven et Guillaume Thévenot tous les trois anciens pros et des jeunes aux dents longues. Samuel Leroux et Julien Van haverbeke voudront également brillés dans leur région nous avons hâtes d’y être ! »