Le SC Boulonnais en marche pour 2017 !

La présentation du Sporting-club Boulonnais s’est déroulée ce samedi 4 février 2017 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Après l’annonce de certains changements pour le Tour des 2 Caps, Olivier Delissen a dévoilé son nouvel effectif 2017, parmi lequel, se trouve Mathieu Defontaine et Léo Fortin, qui seront chargés d’encadrer les plus jeunes et de faire les intermédiaires entre les coureurs et le staff de l’équipe.

Un modèle comme parrain

Lors de cette présentation, Olivier Delissen a dévoilé le nouveau parrain pour cette saison 2017, qui n’est autre que Frédéric Bellanger, atteint de Parkinson, qui a prouvé son endurance et sa détermination en tentant de battre le record du monde de distance sur home trainer, soit 2 854 km pédalés en six jours et six nuits à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer. Exemple pour tous, Frédéric Bellanger incarne le courage, la persévérance et le dépassement de soi, autant de qualités que chaque coureur devra développer afin de briller sur les différentes épreuves de la saison. Ce dernier a été félicité par l’ensemble des personnes présentes qui lui ont rendu un vibrant hommage. Une telle reconnaissance a motivé son choix de se licencier au SC Boulonnais cette saison.

2017, une saison pleine d'ambition

Le président du SC Boulonnais a annoncé un changement de programme pour le prochain Tour des 2 Caps (du 07/04 au 09/04) dont il est l’organisateur principal. En, effet il sera désormais question de quatre étapes dont un prologue un contre-la-montre par équipes de 2,4 km une étape de 110 km et étape de 120 km pour terminer, tout ceci réparti sur trois jours de course intense. Une nouvelle édition qui promet beaucoup de spectacle et de rebondissements. Qui pour remplacer Nicolas Moncomble (VC Roubaix-Lille Métropole), dernier vainqueur de cette épreuve ?

Le staff aimerait de plus voir un de leurs cadets sélectionné pour les inter-régions qui auront lieu les 15 et 16 février 2017 à Barlin, un challenge possible au vue des capacités de ces derniers. Léo Fortin, 30ème au tour de Martinique 2016 et 9ème au tour de Tahiti 2016, a de nombreux projets de course à l’étranger pour cette nouvelle saison. Évoquant la présence de nombreux talents dans cette équipe, il croit en la possibilité de faire évoluer un maximum de coureurs. Selon lui, « le sport et surtout le cyclisme a une valeur éducative qu’il faut développer chez ces coureurs. » Cette présentation annonce donc une saison pleine de victoires et d’enrichissement personnel.

L’EFFECTIF 2017 :

2ème catégorie

* DURIEZ Alexis

* DUSSART Quentin

* FORTIN Léo

* ROUSSEL Léo

* SERGENT Guillaume

* VALENTIN Rémi

* FLINOIS Anthony

3ème catégorie

* CHIVET Pierre

* DEFONTAINE Mathieu

* GRESSIER Bastien

* HELLIN Maxime

* HENNERE Loïc

* MERLIN Julien

* PETIT Maxence

* VERGNIEZ Valentin

Juniors

* MARMIN Stephan

* BRICHE Florian

Cadets

* NABOR Louis

* LEPRETRE Paul

* CHIVET Tom.