Les filles des Hauts de France réunies à Saint-Omer

Ce samedi 4 février 2017, à Saint-Omer, avait lieu le deuxième rassemblement des féminines des Hauts de France. C'est le VC Saint-Omer, présidé par Philippe Tacquez, qui a accueilli les filles chaleureusement dans ses locaux, avec le café en arrivant, et le chocolat chaud et des petits gâteaux offerts au retour des courageuses.

C'est sous une pluie battante et sous cinq petits degrés que se sont élancées ce samedi 4 février 2017 les 19 cyclistes toutes catégories. Il y avait cinq minimes, une cadette, quatre juniors et neuf séniors pour effectuer un premier tour de reconnaissance du circuit du championnat de France élites qui aura lieu fin juin à Saint-Omer.

La montagne de Watten

Ensuite, les groupes minimes cadettes et juniors seniors ce sont séparés, les plus jeunes se sont dirigées vers la montagne de Watten en compagnie de Jérémie Fromonteil, conseiller technique régional, du frère et de deux mamans de jeunes cyclistes, avec en voiture ouvreuse la présence de Philippe Tacquez et en fermeture Cindy Morvan pour assurer un maximum de sécurité.

Sur le circuit du championnat de France

Les élites ont effectué deux fois encore le circuit de course en ligne et une fois le circuit du contre-la-montre dames, accompagnées de Lucien Cloet, responsable régional de ces dernières. Au retour, les membres de l'équipe technique et le CTR ont présenté oralement leurs attentes durant la saison et les déplacements prévus aux coupes de France. Cindy Morvan remercie les filles et leurs parents pour s'être déplacés, au VC Saint-Omer pour son accueil, au CTR pour sa présence et ses précieux conseils, et aux membres de l'équipe technique pour l'encadrement.