Paris Roubaix : la Fête en l’honneur de Tommeke grâce au RCP de Templeuve

Chose promise, évènement tenu. A l’issue de l’Eurométropole Tour d’octobre dernier, le président du Royal Cazeau Pédale de Templeuve, Louis Cousaert, avait promis à Tom Boonen de lui faire la fête pour son dernier Paris-Roubaix et sa dernière course de sa longue carrière.

En association avec les villes de Tournai (Belgique) et Templeuve (France), le Royal Cazeau Pédale va implanter un village « hommage à Tom » le long du parcours et plus précisément à 200 mètres du fameux tronçon pavé du « Moulin de Vertain », dans le parc de la mairie de Templeuve (F), rue Georges Baratte.

L’entrée à ce village sera totalement gratuite et comportera un chapiteau, un écran géant pour suivre l’intégralité de la course, une ambiance musicale, boissons, restauration, frites.

Une multitude de personnalités de la course seront accueillis. Un parking privatif est prévu via le bureau de douane de La Glanerie, direction Templeuve, D19. Des emplacements seront prévus pour les suiveurs et invités de la course qui pourront s’arrêter quelques instants le long du parcours.

Les juniors passeront vers 13 heures. N’hésitez pas à préparer vos banderoles, panneaux, en l’honneur de Tom. Prochainement d’autres infos suivront. Un seul mot d’ordre, tous au « village hommage à Tom » à Templeuve le dimanche 9 avril prochain.