J’ai coché Lillers à mon tableau de chasse.

Avesnois de naissance (Avesne le Comte 62) Adrien Carpentier a baigné dans le cyclisme dès son plus jeune âge. Lui qui a trainé ses fonds de culotte sur les épreuves du Nord Pas de Calais. Pris en mains étant en son temps par Bernard Duranel et le regretté Moise Garbe, il évolua chez les jeunes avant de quitter son club du CL Barlin et de s’envoler chez les juniors au club formateur Team Juniors Wasquehal spécialisé dans la découverte d’autres jeunes talents. Comme lors de la victoire importante sur la course internationale Junior à Trélon (2014).

Depuis, Adrien Carpentier n’a fait que déroulé un talent, qui lui était accordé par tous. A 21 ans, il les aura le 18 Mars prochain, il a authentifié sa 3ème saison au sein de la formation du VC Rouen 76, lui qui pourtant courant novembre eut de nombreuses sollicitations, dont certaines farfelues ou d’autres plus ciblées. Mais après réflexions la fidélité à Jean Philippe Yon fut de mise. " A l’époque lorsque j’ai fait le pas en Normandie, je n’étais pas sûr d’être au niveau de la DN1. Mais mon entraineur Arnaud Molmy et Jean-Philippe Yon m’ont vite rassuré »

C’est ainsi qu’il s’attira les projecteurs la saison dernière obligeant Romain Feillu à sortir le grand jeu lors de Paris - Chalette - Vierzon effleurant son quatrième bouquet de la saison, la planète vélo découvrant un nouveau jeune talent.

C’est un Adrien Carpentier transfiguré qui arrive à Lillers

JMH : « Adrien, avec le VC Rouen 76 vous êtes attendus le 5 Mars prochain sur le GP de Lillers pression ou pas »

Adrien Carpentier : « Lillers représente pour moi la rentrée dans le Nord, ma région d'origine et ma région de cœur. C'est une course de début de saison, difficile qui me correspond bien, l'an dernier je me suis retrouvé à l'avant après être rentré tout seul dans l'échappée. Nous avions joué la carte de notre coéquipier Christopher Piry qui se classa 2eme de la course. Pour ma part je fais 11eme, mais par contre, j'ai toujours brillé sur le GP de Lillers Junior (Tour Artois Lys). En junior 1ere année je fais 2eme, j'aimerais la gagner et cette année je ferais tout pour ».

JMH : « Pression ou pas »

Adrien Carpentier : « Pour Lillers, Rouen est une des équipes amateurs qui aura pour consignes de ne pas dynamiter la course mais plutôt de suivre les coups. De prendre du plaisir, mais aussi de jouer la victoire, vous savez ce n'est pas parce que l’on est amateur sur le papier qu'on ne peut pas gagner Lillers devant les pros »

JMH : « Parles nous de l'édition 2016, tu loupes le Top 10 de peu que représente Lillers pour vous. Une rentrée des classes ou pas »

Adrien Carpentier : « Étant sprinter de l'équipe et ayant coché cette course depuis la diffusion du calendrier officiel 2017, je l’ai depuis dans un coin de ma tête. Cette année j’arrive avec un autre mental, je ferai en sorte de jouer la victoire. L'an dernier sur le même parcours, j'aurais pu le faire. Nous étions trois du VC Rouen 76 devant et il fallait bien se sacrifier pour l'un des nôtres, j’ai joué la carte de l’équipe. « Chris » Péry était très fort ce jour-là c'est un coureur d'expérience. Dans d’autres circonstances il aurait gagné. là ce jour là il est tombé dans la tenaille pris entre Stijn Steels et Tim Declercq, il n’est pas passé loin de la victoire, j'étais déçu pour lui. »

JMH : « Cette année encore on peut placer une pièce sur le VC Rouen

Adrien Carpentier : « Oui, même un billet. Cette année on repartira avec une équipe aussi forte voir plus que l'an dernier. Personnellement je serai motivé à 200% et sur de moi en cas d'arrivée au sprint. Je sais que l'équipe me fera confiance car ils savent que je vais très vite, ensuite il y aura toujours d'autres cartes à abattre, nous avons des coureurs rapides capables de gagner un sprint en petit comité. Comme je vous l’ai dit, j’ai confiance en l'équipe et en moi pour Lillers, mais aussi pour cette saison 2017 qui se met en place. »

LES GRANDS MOMMENTS.

2014 Boucles du Canton de Trélon - étape 2

2016 6e L'Etoile d'Or

2016 2e Paris-Chalette-Vierzon

2016 2e Grand Prix des Hauts-de-France

2016 9e Paris-Tours Espoirs

2016 9e Championnat de France - Espoirs