Le GP Lillers un événement privilégié pour les régionaux

Qui de mieux que Laurent Davion 45ans (il les aura le 29 février prochain) ex coureur du cru qui eut l’occasion de faire vibrer les couleurs locales du CC Manqueville Lillers ou encore du VC Lillers, pour parler d’une épreuve dédiée à Bruno Comini. Un homme qui restera encore longtemps gravé dans nos mémoires.

« De 1992 à 1994, j'étais au CPEF Wasquehal avec Christian Davaine puis je suis passé professionnel en 95 et 96. Tout d’abord au Groupement puis au sein de la formation Mutuelle de Seine-et-Marne, mais licencié au Vélo Club de Lillers. Bruno Comini était fier de m'avoir dans son effectif. Une époque où l’on aimait on se retrouver généralement le lundi matin à son café pour débriefer les courses du week-end. »

Un Grand Prix de Lillers qui marqua sa jeunesse.

« J’ai comme premier souvenir premier en 1980, la victoire du britannique Robert Millar, j'avais 8 ans. Ironie du sort en 1995 lors de mon passage chez les Pros, nous étions dans la même équipe du Groupement » Toujours comme spectateur, il évoqua l’édition 1985 avec la victoire d’un autre lillérois : Jacques Dutailly. « J'étais placé dans la côte de Fauquenhem lorsque Jacques porta son attaque décisive et remporta son 2éme GPL après l’édition de 1976. »

Le GPL a toujours fait partie des courses privilégiées pour les régionaux de l’époque.

Dans les années 90, le GP de Lillers avait du répondant nordiste grâce aux « jeunes loups » de l’époque : « En 1992/93 nous étions une dizaine de locaux parmi les favoris au départ Jeff Laffilé, Cédric Vasseur, Jacques Dutailly, Laurent Desbiens, Grégory Barbier, Anthony Rokia, Samuel Pelcat, Tony Facon, David Derique, et moi-même. Nous étions forts, mais il y avait du répondant ». Déplorant le peu de locaux de niveau international au départ le 5 mars prochain , Laurent Davion admet que l’épreuve lilléroise à encore de beaux jours devant elle « Néanmoins, je suis fier et je félicite mon cousin Samuel Pelcat qui a repris le flambeau de l'organisation de mains de maître. »

Le 5 au matin il sera là aussi pour le GP de Lillers cyclo comme bien d’autres !

Laurent Davion, toujours aussi affuté, reste un adepte assidu du vélo qu’il pratique au sein du Club de cyclotourisme de Guarbecque présidé par son ami Nicolas Trinel. Etant toujours prêt afin de pouvoir encore se tirer la bourre avec les copains. Alors lorsque l’idée germa de mettre en place un parcours cyclo le matin même du Grand Prix, l’idée lui plut. « Avec tous les membres du club cyclo de Guarbecques nous avons façonné, repéré et préparé ce rendez-vous, qui je le souhaite sera à la hauteur du Grand Prix de Lillers avec de la Salle Sainte Cécile dès 7h30, 3 circuits balisés de 15km, 40km et 70km on vous y attend nombreux ! »

Né le 29 février 1978 à Auchel

Domicilié à Ecquedecques

Profession: Conseiller Gan Patrimoine

Club actuel : CC Guarbecque

Palmarès sur route

Membre de l’équipe de France amateur en 1993-1994

Vice-champion de France cadets en 1988

Vainqueur de la Boucle de l’Artois en 1992

Vainqueur du Trophée bapalmois en 1993

Vainqueur d’étapes sur les tours de Lorraine (1990), du Finistère (92), de l’ïle Maurice (92), de Normandie (93), de Moselle (93) et de la Somme (94)

Vainqueur d’étapes sur les 4 Jours d’Angers (92), sur le Ruban granitier breton (94) et l’Essor breton (94)

96 victoires sur route