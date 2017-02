Douai en attendant d’être surdoué !

Une formation douaisienne qui prend ses marques en sous-bois. Si avant la période de mutation les Kenvin Avoine, Maxime Huygens étaient les fers de lance du club dans la discipline du cyclo cross, depuis les protégés de Laurent Pillon ont passé la vitesse supérieure. même si Anthony Kuentz est allé voir ailleurs. Il y a eu tout d’abord Alexis Caresmel transfuge de feu l’EC Raismes PF, mais surtout le duo picard avec l’expérimenté Alexandre Baillet (Ex VC St Quentin) et le prometteur Nicolas Pruvot issu du Team Le Besq et de la Centuloise. Ces garçons ayant eu l’occasion d’amener à Douai, un titre régional de cyclo cross et de nombreux succès de rangs.

Coté « rentrée asphalte »

La bande à Pillon effectuera ce difficile déplacement pour l’ouverture de la saison à la 15ème édition Vienne Classic 1ère manche de la Coupe de France des Clubs DN3 le 5 Mars « On ne rêve plus depuis longtemps, nous aurons plus d’indications sur le groupe après les 145km de la Vienne Classic. Ici ce soir tout va bien. »

Sont restés Kevin Avoine, Valentin Gouel, Maxime Huygens, Benjamin Poiret, Florian Van Eslander, Doron Wiggins

Sont partis Ciske Aneca, Remi Delmarquette, Sebastien Harbonnier, Thomas Joly, Yoann Moreau, Romain Pillon, Anthony Pinaud, Lucas Poiret, Wesley Van Dyck, Victor Van Bost.

Effectif de DN3

Avoine Kévin

Baillet Alexandre (Ex St Quentin)

Bigo Mathias

Caresmel Alexis (Ex EC Raismes PF)

Gabisson Clément (Ex SC Boulonnais)

Gouel Valentin

Haffreingue Charles (Ex CC CambraiJun)

Huygens Maxime

Poiret Benjamin

Pruvot Nicolas (Ex Centuloise)

Van Beethoven Matthias (Ex Baguet Belgique)

Van Eslander Florian

Wiggins Doron

Manager Directeur Sportif : Laurent Pillon

Entraineur : Aurelien Priat

Directeur Sportif Adjoint : Philippe Verriez

Mécaniciens : Jean Michel Condette, Philippe Verriez, Bernard Vanwynsberghe

Assistant : Dominique Lefebvre

Médecin : Jacques Arnaud