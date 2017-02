Calendrier des grandes courses cycliste des Hauts de France.

Calendrier 2017. Des courses professionnelles, placées sous l’égide de l’Union cycliste internationale circuit Europe-tour et de la ligue nationale de cyclisme. Ainsi que les compétitions cyclistes classées, élite nationales de la région des Hauts D France, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme et du Comité Régional.

Dimanche 5 Mars 2017 - Grand prix de Lillers « souvenir Bruno Comini » Région Sport Organisation, classe M E . 1.2 U C I.

Samedi 1er Avril - Boucle De l’Artois , matin, 1ére étape, Monchy Au Bois - Bucquoy. Sprint Club De l’Artois. Elite Nationale F F C.

Samedi 1er Avril - après-midi, 2éme étape, Agny - Arras.

Dimanche 2 Avril - 3éme étape, Hucqueliers - Auxi Le Chateau.

Dimanche 9 Avril - Paris - Roubaix, A S O, classe 1 UWT U C I.

Dimanche 9 Avril - Paris - Roubaix junior. V C Roubaix, M J 1.1

Jeudi 13 Avril - Grand prix de Denain, Porte du Hainaut / Valenciennes métropole, classe 1 H C U C I. 7éme manche de la coupe de France.

4 Jours De Dunkerque - Grand Prix Des Hauts De France. Classe, 2 H C, U C I.

Mardi 9 Mai - 1ére étape. Dunkerque - Iwuy.

Mercredi 10 Mai - 2éme étape. St Quentin - St Quentin.

Jeudi 11 Mai - 3éme étape. Beauvais - Amiens.

Vendredi 12 Mai - 4éme étape. Marck En Calaisis -Le Portel.

Samedi 13 Mai - 5éme étape. Boeschepe - Cassel.

Dimanche 14 Mai - 6éme étape. Coudekerque - Branche – Dunkerque

A travers les Hauts De France, trophée Paris - Arras - Tour. Clovis Sport Organisation. Classe 2.2 U C I.

Vendredi 19 Mai - 1ére étape. Marquion - Gouy Sous Bellone.

Samedi 20 Mai - 2éme étape. Lallaing -

Dimanche 21 Mai - 3éme étape. Doullens - Arras.

Dimanche 21 Mai - Grand prix de la Somme, « conseil général 80 » Promotion Sport Picardie. Classe 1.1 U C I.

Jeudi 25 Mai - Grand prix des Hauts De France. Douchy , C O C Hauts De France. Elite nationale, F F C.

Dimanche 4 Juin - Championnat Inter - Région, Elites-Espoirs. Villequier - Aumont.

Jeudi 8 juin - 1ére étape Ronde De l'Oise, UC Liancourt. Classe 2.2 U C I.

Vendredi 9 Juin - 2éme étape, Ronde De l'Oise.

Jeudi 22 Juin - Championnat De France CLM, VC St Omer. Elite, F F C et L N C.

Samedi 24 Juin - Championnat De France, Elite amateur, F F C.

Dimanche 25 Juin - Championnat De France, Elite pro, FFC et LNC.

Dimanche 23 Juillet - Grand prix de Perenchies, Perenchies, Classe 1.2 U C I.

Dimanche 6 Aout - Grand prix de St Souplet, CC Cambresien. Elite nationale, F F C.

Samedi 19 Aout - Grand prix de Boussieres Sur Sambre, VC Bavay. Elite nationale, F F C.

Dimanche 20 Aout, Grand prix de BAVAY, V C BAVAY. Elite nationale, F F C.

Mardi 22 Aout, Grand prix des MARBRIERS, BELLIGNIES, V C BAVAY. Classe M E 1.2 U C I.

Lundi 28 Aout, CRITERIUM, HELLEMMES. Classe 1.41.1

Mardi 29 Aout, CRITERIUM Jean RENAUX, AMIENS. PROMOTION SPORT PICARDIE. Classe 1.41.1

Dimanche 3 Septembre, Grand Prix de FOURMIES « la voix du Nord » 13éme manche de la coupe de France. Classe 1 H C U C I.

Dimanche 17 Septembre, Grand Prix D’ISBERGUES- PAS de CALAIS, 14éme manche de la coupe de France. Classe 1.1 U C I.

Dimanche 24 Septembre, PARIS-CHAUNY, CHAUNY SPORTS CYCLISME. Classe 1.2 U C I.