28 mai 2017, 25e Mini Paris-Roubaix des écoles de cyclisme

Ils ont encore dans les yeux la foule du vélodrome à l’arrivée quand eux aussi passent la ligne devant les parents, encadrants et supporters.

Pour ajouter au spectacle de cette journée, ils ouvrent la route aux Espoirs partis de beaucoup plus loin avec presque le même parcours que les élites.

Au fil des années, l’organisation est devenue une référence internationale et la limite des compétiteurs par peloton est vite atteinte. On revoit par la suite ( en l’absence regrettée des Cadets ) certains de ces jeunes dans les sélections Juniors de leurs pays respectifs.

Le départ des plus petits se fait de la grille du vélodrome.

Les poussins s’élancent de Hem et vont devoir passer sur le pavé de Roubaix nommé Espace Charles Crupelandt en l'honneur du seul Roubaisien ( à ce jour ) vainqueur de Paris-Roubaix.

Le pavé de Hem, long de 1400 mètres, sera au menu des Pupilles au départ de Chéreng. Classé 2 étoiles, il offre des bas-côtés un peu plus praticables que le pavé mais, revers de la médaille, ce sont des pièges à crevaisons et sauf à rester sagement dans sa file, il faut bien dépasser par le haut du pavé.

Départ de L’Arbre pour les Benjamins qui commencent par le pavé de Gruson mais encore tenus derrière les éducateurs. C’est donc un long sprint vers Hem qui étirera le peloton.

Départ du cimetière de Genech pour les minimes, le temps de faire une prière pour que les roues tiennent la distance car le secteur de Cysoing à Bourghelles se présente très vite avec ses 1300 mètres suivi du Bourghelles à Wannehain ( 1100 mètres ). Quelques kilomètres à se remettre les membres au repos et profiter pour boire si vous avez encore vos bidons sur le cadre et c’est le secteur 5 de Camphin en Pévéle classé 4 étoiles qui se présente pour se préparer au plus difficile : le carrefour de l’Arbre 5 étoiles sur 2100 mètres. Là, si vous êtes en tête et contrairement à la légende, vous n’avez pas encore gagné mais vous êtes bien parti car les crevaisons et autres soucis mécaniques divers sont encore possibles et même fréquents.

Arrivés sur le faux-plat de l’avenue Clémenceau, ce sera la tactique qui prendra le dessus pour préparer un départ sur ses éventuels compagnons ou préférer le sprint sur le vélodrome.

Pour l’ensemble des catégories, un seul passage sur la ligne !

Les inscriptions seront ouvertes sur le site Prolivesport le 1 mars. Pas d’inscription sur place.

Les départs sont simultanés vers 14h30.

Les braquets en vigueur sont ceux de la FFC

De nombreux véhicules balai et de secours suivent les pelotons, toute voiture non munie des autorisations sera écartée du circuit. Assistance interdite.

Près de 600 jeunes s’étaient inscrits en 2016

Pré-licenciés :

1 PLUQUET Lilian VCU HALLUINOISE

2 MESNARD Justine CSM CLAMART

3 GENTER Vivien US THIERVILLE

Poussins :

1 VAN DER VEKEN Elena HET VLIEGEND WIEL KLEIN SINAAI VZW

2 MORIEUX Louis DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

3 BONIT Amaury USOBL BRUAY LA BUISSIERE

Pupilles :

1 VAN DER VEKEN Luca HET VLIEGEND WIEL KLEIN SINAAI VZW

2 TARLING Finlay WEST WALES CYCLE RACING TEAM

3 VAN DEN MEERSSCHE Lomme TOMABEL INOFEC CYCLING TEAM

Meilleure féminine ;

8 CORABOEUF Lea VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

Benjamins :

1 DE MOYER Kenay CT PAJURIS CANNIBAL en 00:27:31

2 VAN MECHELEN Vlad CT PAJURIS CANNIBAL

3 339 TARLING Joshua WEST WALES CYCLE RACING TEAM

Meilleure féminine :

19 DE GRAVE Britt WV BREDA

Minimes:

1 SERASSET Thomas V.C. ANNEMASSE en 00:49:40

2 THORÉ Rune WIELERTEAM IEPER

3 DESCHUYFFELEER Bram ROYAL CUREGHEM SPORTIF

Féminine :

44 KNAVEN Senne WV BREDA