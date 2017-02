Alexys brunel "c'est bon pour la confiance"

En effet après 114km et 20 km en solitaire le jeune espoir 1 s'impose sur la première étape des boucles du Haut var. Après 1 semaine de stage à Calpe avec l'équipe de France u23 alexys a rejoint le CC Etupes pour un stage d'une semaine dans le sud et pour les premières courses de la saison.

" On était deux coureurs de l'équipe à l'avant. On roulait bien dans le groupe de tête mais le DS nous a demandé d'accélérer car derrière le peloton revenait. Ni une ni deux je suis parti dans une côte et j'ai réussi à faire le trou. J'ai essayé de gérer mon écart du mieux possible, c'est autre chose qu'en junior c'est pas la même pression surtout que je suis le petit nouveau ici (rire). Les jambes m'ont suivi je me suis dit aller t'as rien à perdre ! Je savais à quoi m'attendre dans le final puisque on était déjà passés par l'arrivée. J'ai pensé chrono dès le pied de la dernière côte. On m'a alors dis que l'écart était monté à 40" et il n'a pas bougé! Arrivé à la flamme rouge j'ai pu relâcher un peu mentalement et j'ai savouré dans les derniers mètres. C'était une belle arrivée. Je pense avoir réalisé une bonne rentrée (rire ) c'est bon pour la confiance de commencer la saison avec une victoire. L'année dernière en junior je l'avais commencé sur une fringale comme on dit on apprend de ses erreurs. Je n'oublie pas et je sais que les prochaines course seront d'autant plus compliqué mais ça je le savais depuis le début le vélo c'est pas quelque chose de simple (rire) "

Retrouvons alexys dès samedi sur le GP du pays d'aix et dimanche sur le Gp de puyloubier.