Boucle de l’Artois « Elle sera musclée à souhait ! »

Alain Petit se dit satisfaits. « Nous avons déjà 17 équipes engagées dont une canadienne : le Team Race Clean, chère à Antoine Duchène. »

326kms pour 3 étapes en 2 jours

Sam 1 avril : 84km entre Monchy au Bois et Bucquoy

82km entre Agny et Arras

Dim 2 avril : 160km entre Hucqueliers et Auxi le Chateau

Tout commencera donc un 1er avril par une virée à la limite de la Somme. « De quoi mettre tout le monde en jambes dès la présentation des équipes après le protocole de départ. Malgré ces 84km, cette demi-étape sera une étape à part entière avec 3 Sprints intermédiaires, 3 GPMts et un final à Bucquoy de 3 tours de 12km » Comme nous l’indiqua Alain Petit les premiers rushs se situant à Croisilles, Bapaume et sur Bucquoy. Les GPMts eux étant référencés eux à St Léger, Miraumont km 42 et Puisieux km 71. Une 1ère étape qui n’aura l’occasion pour certains d’endosser les tuniques sélectives.

L’après-midi, changement de décor avec l’Artois et les Mts d’Olhain et Mt St Eloi. « La reprise en début d’après-midi sera certainement indigeste sur les collines d’Artois ! ». Car entre Agny et Arras les 82km dessinés, ne seront pas de tout repos. « Après les Rushs de La Cauchie km 15 et d’Habarcq km30 direction le plat de consistance avec Olhain km55, Mt St Eloi km71 et Bray km 75 pour une arrivée directe à Arras. »

Une journée peu évidente qui laissera place le lendemain à un dimanche marathon. Car d’Hucqueliers à Auxi le Château c’est un ruban de 160km qui attend les 140 coureurs de cette édition 2017. « Je souhaitais trouver un final en apothéose. Je pense l’avoir trouvé, et sur ce coup là je pense que je n’aurai pas que des amis » Après un petit tour de circuit sur Hucqueliers (5km) tout la caravane prendra la direction de Fruges « Cette étape va sillonner les routes des 7 Vallées, du Saint Polois et la Vallée de l’Authie. Coté difficultés, çà commencera avec le GPMt de Fruges (Cote de la Gendarmerie), mais c’est surtout sur Auxi que les choses sérieuses permettront d’assurer le spectacle. » Un final de 5 tours de 12km, digne de ce nom avec un circuit local tracé sur la célèbre poli multiplié auxiloise menant au GPMt Bachimont comptabilisé à cinq reprises. Dont les pentes pavées de la rue de l’hermitage aux dénivelées pénibles qui finiront par user le peloton.

Les différents Maillots distinctifs :

Classement Général « Rose » : inter professions bovines Hauts de France.

Classement des Monts : CUISINE SCHMITD

Classement des Ponts Chauds : Conseil Départemental Pas de Calais

Classement Combiné : Crédit Mutuel Nord Europe

Classement Meilleur Jeune : OSTWIND

Meilleur Régional : SOFIMA

Le Plus Combatif : Arts et Fenetres

Conseil regional des Hauts de France : Dernier km et protocole

Je n’oublierai jamais cette édition 2010 et la victoire d’Adrien.

Pourquoi l’épreuve n’est plus classée en Coupe de France : « Lorsque La Cote Picarde de Bernard Devos a été annoncée non partante, nous nous sommes positionnés pour avoir une manche de Coupe du Monde. Mais voilà, le cahier des charges a tardé à nous parvenir, et lorsque nous avons pris connaissance des exigences financières, nous avons reculé Il était trop tard pour une nouvelle candidature en Coupe de France la date d’expiration était passée. Nous avons donc engagé la procédure afin que la 28ème Boucle de l’Artois soit Internationale et être inscrite au calendrier UCI en Elite Nationale. »

Qu’est-ce qui vous fait encore courir, avez-vous toujours la même motivation

Le vélo c’est toute ma vie, j’en suis à ma 50ème licence et j’ai toujours la même passion. C’est vrai que j’y suis allé par étapes. Comme coureur, comme dirigeant, comme parent de coureur, comme organisateur, et aussi depuis les premiers pas d’Adrien chez Cofidis ou maintenant Direct Energie comme supporters. Vous savez chez les Petit le vélo c’est une religion : huit mois dans l’année la Boucle de l’Artois est dans toutes les conversations. C’est notre « bébé », comme dirait Christine mon épouse qui est arrivé avant Adrien. Puis vous savez, je ne suis pas le seul à respirer « vélo », au sein de notre club organisateur le Sprint Club de l’Artois, nous œuvrons en parfaite harmonie entre gens compétents qui assureront l’épreuve et la mise en place d’une caravane de 25 vehicules »

Dans votre fauteuil , vous arrive-t-il de revivre de Grands Moments de la Boucle de l’Artois.

Vous savez des grands moments sur 27 éditions il y en a eu beaucoup, des vainqueurs d’étapes, des leaders du général. La saison dernière sur le Top 10 final, sept coureurs sont passés professionnels en 2017. Mais bon si je dois faire un choix, il y a bien évidemment « notre » victoire avec Adrien en 2010 sur la dernière étape, sur une ligne d’arrivée jugée devant son ancien lycée. Après il y a VDB pour une dernière victoire en 2009 lors du CLM individuel. Nico Mattan était venu chez nous avec une équipe Cinelli redoutable outre VDB il y avait aussi Bert Roesems et Peter Ronsse. Ou encore en 2015 lorsque le norvégien Håvard Jorbekk Blikra a gagné les trois étapes et le général une première sur la Boucle de l’Artois »

Un projet partenariat sur six

L’année dernière, nous avons pris de face le feuilleton Hesdin qui est toujours d’actualité. Bethune ayant répondu favorablement au désistement hesdinois. Sinon notre montage financier avec des villes partenaires tien bon. Nos engagements nous ont permis de travailler avec des communes en direct, mais surtout avec des communautés de communes comme : le Sud Artois, le C.C. Campagnes de l’Artois regroupant les Portes des Vallées, les Trébaties, et les 3 sources. Le Haut Pays Montreuillois pour Fruges et Huqueliers, le Parc Départemental d’Olhain, mais aussi Agny, Arras, Auxi le château, Bapaume, Croisilles et Mont Saint Eloi