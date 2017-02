CC Villeneuve Saint Germain Soissons en stage à Cap Aisne de l'effectif DN1 avant le premier week-end de compétitions (18/19 février Aix en Provence). Trois grosses sorties ont été programmé vendredi/samedi et dimanche

John Gadret, 13 ans Pro Movistar et Ag2 R, est venu encadrer le samedi et dimanche le groupe. Les coureurs ont pu échanger avec John le samedi soir après le repas sur sa carrière. Il viendra régulièrement avec le groupe DN et sera aussi sur certains déplacements avec les juniors.

Ce stage aura été un bon moment convivial et de partage.

La cohésion de groupe se mets en place. Il manquait plusieurs éléments retenus en sélection ou en stage : Joni Kanerva stage en Espagne avec son équipe nationale, Norman Wathra soigne une tendinite en Estonie, Gwen Talloneau formation entraineur expert et Greg Somogyi a du s'absenter après 2 jours pour son travail. Notre nouvel arrivant Colin Heiderscheid a rejoint la Belgique vendredi soir après la sortie pour des tests chez BAKALA le samedi. Il est rentré le soir même à cap Aisne pour la sortie du dimanche.

Les juniors sont venus se joindre à la sortie du dimanche. le CCVSA prépare activement l'avenir en intégrant les juniors avec la DN1.

Le groupe junior sera rassemblé dimanche prochain pour un programme de sorties le matin et l'après-midi avec des exercices spécifiques. Une reconnaissance des Boucles de Seine et Marne (étape et CLM) va etre mise en place .

Leur première épreuve aura lieu le 25 février à Montdidier en 2/3/J