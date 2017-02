Immersion au sein du centre de formation condorcet

Alors que la reprise de la saison arrive à grand pas dans les Hauts-de-France, les 19 athlètes du Centre de Formation Cycliste du lycée Condorcet à Saint-Quentin (02) se sont préparés durant tout l’hiver via diverses activités.

Au programme, des séances de renforcement musculaire ; de la natation ; des sports collectifs ; de la course à pied mais aussi des sorties sur les vélos de route, cross, VTT et sur Home Trainer. Sans oublier des séances spécifiques pour les crossmans, VTTistes et pistards afin de préparer au mieux les courses de chacun.

Nous avons des installations en intérieur : Avec la salle de musculation, le gymnase du lycée, la piscine ou encore le local ; mais aussi à l’extérieur : Dans l’enceinte du lycée ou en dehors ; pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Dès début mars, comme chaque année, nous aurons également accès à la piste de la ville de St Quentin pour y travailler chaque semaine jusqu’au mois d’octobre.

Pour ressentir un peu mieux la préparation des cadets et juniors au quotidien, Rémi LEROY (Athlète du Centre - Junior 1) vous propose une présentation de la structure et vous plonge dans le vif du sujet durant quelques séquences de divers entraînements.

Comme l’an passé, le 1er déplacement de la saison sera pour les Juniors sur les Boucles de Seine et Marne le 12 Mars où une sélection de 6 coureurs sera effectuée. Pour les Cadets, ils feront leur 1er déplacement sur le Tour d’Ile de France Cadet s’il a lieu, sinon ce sera sur le Trophée Madiot le 1er Mai à Châteaubriant avec une sélection de 6 coureurs.

