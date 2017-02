Le Challenge d'Or et le Trophée des Champions : Le programme 2017

Le Challenge d'Or et le Trophée des Champions des Divisions Nationales (Super-finale des Coupes de France) ont été présentés le week-end dernier. Contrairement à ces deux dernières années, le Challenge d'Or se déroulera seulement sur deux jours en 2017, les 15 et 16 Juillet.

La première épreuve, l'Étoile d'Or (7e manche de la Coupe de France de DN1), se disputera sur 189,3 km entre Usson-du-Poitou (Vienne) et Bélâbre (Indre). Ces deux villes-étapes avaient accueilli, dans l'ordre inverse, l'édition 2016 du Trophée des Champions, le 5 Octobre dernier. Le parcours sera émaillé des principales difficultés du Sud-Vienne avant de sillonner les routes vallonnées du sud-ouest de l'Indre. Avec la distance, les hommes forts devraient émerger dans le final.

Le deuxième jour, le Souvenir « Dominique Rousse - Raymond Perrin », les battus de la veille pourront prendre leur revanche sur 183,6 km entre La Trimouille et Saint-Savin. L'édition 2016 s'était tenue entre ces deux communes de la Vienne, en sens inverse. Outre une très large participation des équipes de DN1, le peloton sera complété par des DN2, des DN3, d'autres structures amateurs, des clubs étrangers de haut-niveau (déjà présents ces dernières années : les italiens de Zalf - Euromobil et de Delio Gallina, et les suisses du Team Exploit), mais aussi, et surtout, par des équipes continentales françaises (HP BTP - Auber 93, Roubaix - Lille Métropole, et probablement l'EC Armée de Terre). Cette "finale" devrait encore réunir un peloton avoisinant les 200 coureurs.