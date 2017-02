Dottignies 2017 : les dates à retenir.

48ème édition de la Ronde de Dottignies: présentation par Marc Duquesnoy et l’équipe des sportifs de Dottignies: La ronde de Dottignies est réservés aux débutants ( Cadets ) de première et seconde année. Elle se déroule en 6 étapes selon le calendrier ci-dessous.

Tout coureur participant à une étape se verra attribuer 5 points de présence et de 60 points pour la victoire à 2 points pour le 20ème. Pour prétendre à un prix lors de la remise des récompenses finale, il faut avoir participé au minimum à 3 étapes. Trois maillots distinctifs seront remis à l’issue de chaque étape et au final : Le jaune du général, le rouge des sprints et le blanc du meilleur jeune. Au total des 6 étapes, 5280 euros auront été distribués.

Van Dyck Jarne du club ACROG - BALEN BC partira en grand favori, vainqueur l’an dernier en étant en première année, il sera accompagné du plus d’une dizaine de coéquipiers. Première étape le 25 février à Dottignies, le grand prix Marcel Moreau. Départ 15h00, 11 tours pour un total de 55 kilomètres. Seconde étape le premier mai avec le grand prix du même nom à Dottignies Troisième étape : 12 août, grand prix de la ducasse de Dottignies. Quatrième étape : 26 août , Estaimpuis, grand prix du député Daniel Sénésael Cinquième étape : Dottignies 9 septembre, mémorial Pierre Deleersnijder. Finale le 16 septembre grand prix Mathilde Vandorpe à Dottignies.

Le 3 avril, le gratin mondial des féminines s’élancera de Dottignies au lendemain du Tour des Flandres. 198 compétitrices sont prévues pour ce grand prix UCI. Le 13 avril, encore les féminines mais à titre individuel pour le grand prix du jeudi Saint, nouveau nom de l’épreuve devant l’arrêt du marché aux fleurs.

Ajoutons à cela à la mi-août une course minimes aspirants au sein du M.I.N. sur un circuit entièrement fermé. De quoi occuper l’ensemble des bénévoles du club que l’on remercie pour leur excellent travail. Même si le cyclo-cross de Francorchamps vient de perde son classement du ‘ best-off ‘ , l’équipe est plus que jamais motivée pour offrir du beau spectacle.

Pour toute information : ICI