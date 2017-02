Alexys brunel " c'est un week-end mitigé "

" C'est un week-end mitigé. Il y a de la déception sur la course de samedi mais c'était ma première course Êlite, j'ai été en tête de course et je termine 9ème. Je dis qu'il y a de la déception car je sais qu'il y avait moyen de gagner. Je suis sorti dans l'avant dernière bosse du circuit, c'était la que pouvait se jouer la différence. Un autre coureur m'a suivi je pensais qu'on pouvait aller au bout mais il ne collaborait pas vraiment. Est ce qu'il était à bloc ou juste il ne voulait pas rouler je ne sais pas. J'ai pris de gros relais pour prendre du terrain mais derrière ça roulait plein pot et s'est rentré. Frédéric Brun a fait ce que je voulais faire mais j'étais mal placé au moment où il est sorti. C'était quand même une bonne journée, et malgré tout je suis content. Quant à aujourd'hui la fatigue s'est fait ressentir, à mi course j'ai craqué dans la difficulté du jour qu'on devait passer à chaque tour. C'était une course vraiment difficile je n'ai pas voulu prendre de risque et ainsi manquer de lucidité. Je suis sorti du peloton et c'était fini. Ce n'est pas un bon jour mais pas un mauvais week-end je continue d'apprendre, ce qui est important à ce jour. Je vais continuer de travailler et on verra comment se déroule la suite. "

Crédit Photo : Kim Caritoux