Sam Leroux Lillers : une épreuve qui va me faire du bien !

Originaire de Samer , Samuel Leroux (22ans) sera sous ses nouvelles couleurs du CC Nogent au départ de la 52ème édition du GP de Lillers. Le vélo chez les Leroux , c’est une histoire de famille le gamin étant élevé au « bidon » et non au « biberon » depuis sa plus tendre enfance. De ce fait il se retrouva naturellement sur le bord des routes afin d’encourager son père Dominique, un solide routier lui aussi .

Puis retrouvant le clan des Leroux au CC Brimeux , il franchit les nombreux paliers et d’endosser les couleurs de l’ESEG Douai et du Dunkerque Littoral cycliste afin d’évoluer au plus haut niveau amateur.

En juillet dernier, Samuel Leroux vit son avenir cycliste prendre une autre dimension avec un contrat stagiaire signé dans l'équipe Continentale belge Veranclassic-AGO. Là il retrouva les Christophe Masson, Alexis Caresmel et autre Axel Flet « Ma saison 2016 a été plutôt bonne, avec pour moi une belle performance au championnat de France Espoir chrono. Ensuite il y a eu mon stage chez Veranclassic-AGO, là j'ai pu découvrir un autre monde, en participant à de grosses courses pros comme le Grand Prix de Wallonie , l’ Eurometropoletour , le GP d’Isbergues et d'autres ou j'ai eu l’occasion de me faire voir en prenant les échappés. J'ai réellement pris du plaisir à courir aux cotés de grands professionnels ».

JMH. « Vous voilà donc au CC Nogent, en ce début de saison comment sont les sensations. »

Sam Leroux : « Mon choix pour Nogent est simple, c’est la première équipe qui m’a contacté. C’est aussi la plus belle, elle est hyper professionnel, avec un staff que je connais très bien : Arnaud Molmy et Nicolas Louis sont des cadres techniques avec lesquels je n’ai aucune difficulté à discuter et à travailler. Mon choix a été simple, et je me suis vite adapté, de plus les coureurs sont super bien suivis. Le CC Nogent c’est un grand club , une équipe, un Président, un staff qui mettent tout pour que les coureurs soient dans les meilleures conditions !! »

JMH. « Et la reprise, avec vous effectué quelle course et quel sera votre programme »

Sam Leroux : « j'ai débuté la saison la semaine dernière , les sensations sont plutôt bonnes j'ai su faire la course et aider mes coéquipiers.. Dimanche sur le Grand Prix de Puyloubier , je me suis surpris sur un parcours pour grimpeur (2300m de dénivelé )avec 170 mecs au départ , seulement 42 à l'arrivée je prends une 22eme place . A deux tours l'arrivée, j'étais encore dans le groupe de 30 coureurs pour la gagne ..mes 80 kilos ont eu raisons, de moi .....La suite du programme c'est dimanche Gant Staden puis GP de Lillers et Paris Troyes »

JMH : « Alors le 5 mars prochain on va retrouver à Lillers avec de bonnes ambitions »

Sam Leroux « C’est un circuit qui met agréable, et je retrouverai à Lillers, mes proches, ma famille et de nombreux amis. Je serai donc obligé de sortir le grand jeu ! » Tu as effectué quelle course et quel sera ton programme

Crédit Photo : Desanlis Julie - Photographies