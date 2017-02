Jean Lou Watrelot du Tour de la CAL au GP de Lillers il n’y a qu’un pas

Alors, quoi de plus normal que de retrouver le gamin originaire de Capelle les Hesdin et de la superbe région des 7 Vallées dans la formation de l’Olympique Hesdin Marconne... Là, sous les conseils de Bernard Labussière et d’Alain Dourlens il effectua ses classes.

« C'est Alain Dourlens qui m'a vraiment tout appris dans le vélo, c'est lui qui m'a fait passer du VTT à la route, un peu comme un "second Papa " . Il m’a pris en main chez les minimes, j'avais alors du mal à suivre le peloton, et il m'a fait progresser ». Travailleur de l’ombre, le gamin d’Hesdin s’adapta et progressa pour finalement être un bon élément de la région chez les cadets et de belles cartes à jouer pour l’OHM avec Charles-Antoine Dourlens et Pierre Haudiquet « C’est ainsi que j’ai intégré le Team Wasquehal Juniors 2014 de Fred Limousin et Arnaud Molmy aux côtés d’Adrien Carpentier. »

Pendant deux saisons sous la houlette de Fred Limousin, tout d’abord à Wasquehal en 2014 et l’année suivante à l’OGS avec le même encadrement, il monta d’un cran. « Arnaud Molmy s'occupa de moi pour l'entraînement, et me fit découvrir le sport de haut niveau, le vrai vélo. Là, j’ai côtoyé aussi des gens qui m’ont beaucoup marqué dont Philippe Tomasina, « alias philo », qui s'occupe toujours de l'entretien de mes vélos »

Durant son année à L'OGS cyclisme présidé par Philippe Limousin, il entra en contact avec le VC Rouen 76 de Jean Philippe Yon, « J’étais convaincu de faire le meilleur choix, je me suis donc engagé avec le VC Rouen76 du Président Jean Claude Fromentin. »

En 2016 espoir 1ère année, entraîné par Mickaël Leveau il fit une saison difficile en termes de résultats, mais très riche en apprentissage du monde de la DN1, tout en étant accueilli par le couple Dupuis les veilles de course.

Etudiant en DUT , Génie Mécanique et Productique à Lille, Jean Lou a su associer « études et Sport de Haut Niveau » et après un début de saison dans le Var, il s’oriente maintenant vers la rentrée artésienne de Lillers du 5 Mars prochain.

« Lorsque j’ai gagné le GP de LILLERS Junior en 2014, et que j’ai vu gagner pour la 50ème édition du GP Comini Steven Tronet, je me suis dit qu’un jour peut-être ...Et ce qui est amusant c’est que le 5 Mars prochain, je serai sur le GP de Lillers tout comme Steven Tronet » Ce millésime 2014, c’était donc un bon cru.