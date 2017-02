Coup de pédale pour la section cyclisme du lycée MVDM !

En effet la préparation physique battait son plein lors des vacances hivernales afin d'améliorer les bases et de tendre ainsi vers de meilleures qualités notamment physiques avec des exercices tels que: " l'endurance, la vélocité, la souplesse et bien évidemment la force". Le renforcement musculaire occupait également une place importante dans l'emploi du temps des cyclistes ainsi que des exercices sur la technicité de la discipline: " freinage, maniabilité, franchissement).Ce programme hivernale intense permet d'optimiser les capacités physiques des coureurs et les aider ainsi à franchir des caps à un moment donné, (championnats, courses, criterium) ce qui s'inscrit dans une logique d'objectifs basée sur le long terme.

Néanmoins certains coureurs ont participés à des épreuves sans aucune préparation physique que ce soit sur piste ou en VTT. On relève notamment une victoire pour Robin de Graaf en VTT (Team VTT EKoï Pays de Pévèle), le vice champion du Nord au scratch Théo Colpin (VC Rouaix) décroche une troisième place en vitesse par équipe ainsi qu'une quatrième place lors de la grande finale de la course aux points. Enfin Marc Antoine Trezbowski accède grâce à ses efforts à la première place du Keiren et décroche la quatrième place au scratch et en vitesse ainsi que la deuxième place au CLA 750 mètres DA.

Ce n'est pas clos pour autant car un programme s'annonce pendant les vacances de Février pour assurer sereinement au prochain rendez-vous sur route le 26 Février: Kuurne-Bruxelles-Kuurne Juniors.

Messieurs Gérard Bourdieu et Guillaume Duponchelle responsables de la section cyclisme vous accueilleront le samedi 18 Mars et des tests de sélection auront lieu le samedi 25 Mars 2017. Tous les renseignements sont sur cette page: VDM-roubaix.com // section cyclisme.