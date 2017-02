Un Christophe Masson déterminé arrive à Lillers

Car la route prise par l’isberguois (32ans) fut semées d’embuches, un gaillard qui fit ses classes au sein de la formation du Club Cycliste Isbergues Molinghem dirigée aujourd’hui par Michel Bouchart et à son prédécesseur Jean Claude Willems qui a toujours su que le gamin de Guarbecque avait une niaque différente des autres. « C’est une tête de mule comme on les aiment. Un bosseur qui ne rechigne jamais, un tempérament trempé à l’acier inoxydable comme on sait faire chez nous à Isbergues. C’est aussi l’héritier d’une famille de Cycliste qui ne vit que pour le vélo et autour du vélo ».

Après Apiflovacances tout aurait pu capoter pour lui.

Le tourbillon du vélo à Isbergues, Christophe Masson n’y échappa pas étant gagné par le virus du vélo que son père et ses oncles avaient en eux « Quand j’étais gamin, je voulais être footballeur professionnel. » Mais au pays des ducasses et des courses organisées dans les kermesses de villages, il fit son choix après avoir suivi une course de cadets à Fouquières-Fouquereuil, « c’est là que j’ai fait le pas. L’année suivante, je terminais 3e de l’épreuve. »

Les bons résultats s’enchainèrent et Christophe Masson tout en restant au CCIM, intégra le Pôle Espoir de Wasquehal dirigé par Christian Davaine puis rejoint le Vélo club de Roubaix DN1. 2006, aux côtés d’un Kevin Ista qu’il retrouvera cette saison chez WB Veranclassic Aquaproject.

Sous les couleurs « Blanches roubaisiennes » il remporta cinq victoires dont le championnat élite Nord – Pas - de - Calais et les Boucles de l’Aisne.

Mais Roubaix 2007 à la mode Jean Charles Canonne / Cyrille Guimard optant pour un projet équipe professionnelle continentale, l’avenir de Christophe Masson est incertain : il prend les devants et l’équipe luxembourgeoise de Differdange Apiflovacances l’engage (2007/2008).

Une époque où il pensa que l'arrivée d'un sponsor français (Apiflo) et de renforts tricolores changerait la donne. Constatant qu'il n'en était rien, dégouté, démobilisé il arrêta la saison 2008 dès le mois de juin afin d'assurer son avenir professionnel et reprenait une formation. Il n'a alors que 22 ans.

Trois ans sans vélo et surtout 18kgs à effacer

Pendant trois longues années, Il se désintéressa du monde du vélo. "Après 2 ans d'études, j'ai été recruté par une société basée, ironie du sort, au Luxembourg. J'ai eu la possibilité de revenir dans ma région en juin 2011 et l'envie de remonter sur le vélo m'est revenue grâce à un pote. La pilule Differdange était avalée". Son premier objectif fut d’abord de perdre le surpoids et de retrouver la condition. Travailleur acharné, il se mit à engloutir les heures de selle afin de retrouver son niveau. Un retour à la case départ, sollicitant une licence de 3e catégorie auprès du C.C.I.M le club de ses débuts.

Epaulé par les siens il œuvra avec acharnement, ayant la ferme intention d’accéder à la 1ère catégorie retrouvant Christian Davaine à l’EC Raismes Petite Foret. Depuis, tout a été très vite pour Christophe Masson, l’isberguois voyant ses projets avancés et exaucés à grands pas. Avec en 2016 la rencontre avec le manager de Véranclassic Argo : Geoffrey Coupé : « Veranclassic m’a fait confiance et Geoffrey Coupé m’a engagé d’emblée sur le Pino Cerami. Ça été génial de prendre le départ d’une course réputée de classe 1, avec de grands noms du cyclisme mondial comme Philippe Gilbert. Et la cerise sur le gâteau de réussir à être dans le bon coup de 30, sorti dans le final se jouant même la gagne. Une grande motivation pour la suite ». Nous déclara-t-il cet été. Effectuant la seconde partie de la saison en compagnie des Axel Flet, Samuel Leroux, et Alexis Caresmel, les « mousquetaires Veranclassic » étaient nés. « J’ai enchaîné deux jours plus tard sur le TRWorg le même type d’épreuve mais par étapes en HC. Mentalement c’est super pour un cycliste d’être au départ de ce type de course pour moi. Après un retour de 4ans sans vélo, c’est déjà une victoire mais je ne me satisfais pas que de ça. Les courses sont structurées mais là en l’occurrence, les fins d’étapes étaient dures donc ouvertes. Ça évolue bien évidemment différemment que chez les amateurs ou en classe 2 . Jusqu’à 30km de l’arrivée tu peux te retourner quand ça embraye, tout le monde a le niveau personne ne lâche comme ça ».

Avec WB Veranclassic Aquaproject pour de nouvelles aventures

La formation de Geoffrey Coupé ne reprenant pas la route, les mousquetaires de Véranclassic s’éparpillèrent par ailleurs : Axel Flet au Team Probikeshop Saint-Etienne Loire, Ludovic Leroux au CC Nogent, Alexis Caresmel à l’ESEG Douai, seul Christophe Masson en laissant planer le doute jusqu’à la fin novembre fut le dernier à officialiser sa présence dans l’effectif de Christophe Brandt.

JMH : Christophe parlez-nous de LILLERS pour vous qui avez vécu à moins de 5kms du circuit, que représente le GP Comini à vos yeux.

Christophe Masson : « GP de Lillers avec le GP’Isbergues sont les deux courses emblématiques auxquelles j'ai à cœur de participer. Le GP de Lillers est la course phare du cyclisme régional à laquelle il faut participer lorsque l’ on veut accéder au haut niveau. J'y suis aller étant jeune et j'ai fait mes premiers pas à ce niveau sur le GPL avec le Pôle France Wasquehal »

JMH : Combien d’éditions et avec quelles équipes

Christophe Masson : « Je suis pas du genre à tenir un cahier de route sur mes faits d'armes, mais avec la concurrence de la Coupe de France de DN, j'ai dû faire l'impasse sur quelques éditions. Je dirai trois fois avec le Pôle et deux fois avec Differdange et avec l’ EC Raismes »

JMH : Quels préparations et épreuves avez-vous eu avant le 5 Mars et quelles ont été tes premières sensations dans votre nouvelle équipe

Christophe Masson : « Je vais aborder le GPL dans de bonnes dispositions avec le Tour du Oman en WorldTour et 2 classes 1 Drôme et Ardèche classic dans les jambes. Nous serons là pour faire un résultat d'équipe à ce niveau nous devons jouer impérativement la victoire Lillers. Un GP Comini qui cette année à un superbe plateau.... Ce ne sera pas une partie facile, mais nous jouerons presque à domicile et sans complexes. Maintenant reste les conditions météos, avec évidences nous appliquerons une tactique en fonction des forces en présence. J'aimerais jouer les premiers rôles, je serai forcément motivé mais le principal est que la victoire reste dans l'équipe »

JMH : Pour 2017 quels sont vos objectifs, ton point de vue sur l'équipe ? parles nous de ton entrée à WB. la structure, les moyens les projets.

Christophe Masson : « Nous avons bien débuté la saison avec Besseges ou nous avons intégré les top 10 sur toutes les étapes et surtout gagné avec Justin (Jules) à la Provence. Sur l'autre front à Oman le niveau été encore un cran au-dessus, je suis satisfait de mon échappée de 170km repris dans les dix derniers km, étape gagnée par Alexander Kristoff. Finir une course difficile de six jours déjà en février et une bonne chose en vue de la suite de la saison. Nous avons un très gros programme « invités », lL'équipe WB-Veranclassic-Aqua Protect participera aux classiques wallonnes, la Flèche Wallonne le 19 avril et Liège-Bastogne-Liège le 23 avril. La société organisatrice ASO a confirmé les deux Wild cards ce mardi lors de la présentation des épreuves à Liège, nous devons maintenant en faire honneur à ces invitations »