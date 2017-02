Absent de Lillers Dylan Kowalski ronge son frein

Pour la formation roubaisienne ce contretemps arrive au mauvais moment, sachant qu’auparavant à Calpe lors du stage de l'équipe en Espagne c’est Nicolas Vereecken qui vit son début de saison perturbé avec une fracture du Scaphoïde et d'un doigt.

Le denaisien prenant son mal en patience « sur l’Etoile de Bessèges lors de la première étape j’ai été renversé par une voiture de l'organisation lors du départ fictif : 10 jours d'arrêts » Mais voilà depuis une douleur est restée au niveau du coude. « Après plusieurs examens et avis de chirurgiens, je devrai me faire opérer du nerf ulnaire du coude)dans les prochaines semaines. Je serai indisponible certainement plusieurs mois. »

JMH : Pouvez vous revenir votre excellente saison dernière , votre plus belle victoire. Et parlez nous de vos quatre saisons à Rouen ?

Dylan Kowalski : « Oui, je suis satisfait de mes 4 années au VC Rouen 76. J’ai progressé et travaillé aux cotés de bonnes personnes : Jean Philippe Yon, mais aussi Mickaël Leveau, qui ont su être présents lors des bons moments mais aussi les plus mauvais! Grace à de bons résultats, j'ai été sélectionné en équipe de France. Puis j'ai été stagiaire 2 fois, en 2014 avec Cofidis et en 2016 avec Roubaix Lille Métropole. »

JMH : Vous arrivez en septembre au RLM, et cette saison 2017 vous embrayez pour un an avec Fred Delcambre, pourquoi ce choix.

Dylan Kowalski : « Pourquoi ce choix, tout simplement parce que se fut la seule pour moi ! Roubaix Lille Métropole a été la seule équipe qui m’a tendu la perche pour un contrat professionnel ! Vous savez, c’était ça, où je raccrochai le vélo ! Les responsables roubaisiens m'ont donné l'opportunité de faire une carrière chez les professionnels, ils n’étaient pas obligés. Comme ils ont pu le faire pour d’autres nordistes comme Rudy aujourd’hui à Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme, ou encore Romain Pillon, ou Félix Pouilly. C’est un peu une vocation chez eux celle de donner l’occasion à des coureurs comme moi de s’exprimer »

JMH : Après l’exemple de Rudy, n’avez-vous pas peur de faire partie des meubles...La famille Kowalski étant bien enracinée à Roubaix.

Dylan Kowalski : « Non, je ne pense pas faire partie des meubles à Roubaix...Même si je connais très bien la maison, depuis que je trainais au local ou au vélodrome dans le sillage de mon père, Jérome le mécano au club depuis 13ans ou encore Rudy qui fut à Roubaix de 2012 à 2015 ça aide ! » Un team Kowalski impressionnant avec Rudy, Dylan, Tony (ufolep pour le plaisir, et la passion), Dany (mécanicien à Roubaix), et Eddy, travail en apprentissage...

JMH : Avez-vous depuis vos premières courses avec Roubaix , eut un rôle particulier ou des consignes particulières.

Dylan Kowalski : « Oui évidement, sur certaines épreuves nous appliquerons les consignes, surtout lorsque les courses arriveront aux sprints. Nous ferons en sorte de gagner des courses pour l'équipe, c'est important!! »

JMH : Coté équipe cette seconde place de Jérémy Lecrocq sur la Provençale doit vous enlever un peu de stresse. Parlez nous des forces roubaisiennes

Dylan Kowalski : « Oui c'est bien pour l'équipe, j'ai suivi l'étape via mon téléphone, j'étais à fond derrière l'équipe depuis la maison. Quand j'ai vu qu'il avait fait 2é, j'ai tapé sur la table, déçu pour lui et pour l'équipe, mais je sais que l'on va vite en gagner si l'on court bien! On a un bon groupe, et tout le monde veut gagner, ou faire gagner l'équipe.»