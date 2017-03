Tres mauvaise nouvelle pour le cyclisme Féminin

Après plus de dix années d’organisations passées au plus haut niveau international, la Route de France Féminine 2017 est mise en difficulté par une incohérence au niveau du calendrier Féminin Internationale.

Malgré une forte volonté du comité d’organisation de continuer et de vouloir mettre en place l’édition 2017, nous avons décidé de contester et de montrer à l’Union Cycliste Internationale notre désaccord sur la procédure de la mise en place du calendrier Féminin.

La Route de France Féminine a été créée en 2006, elle est la continuité du Tour de France Féminin et de la Grande Boucle Féminine. Elle reçoit de l’UCI dès sa 2ème édition, le label 2.1 qui correspond au premier échelon des courses par étapes pour son excellente organisation et son professionnalisme et surtout elle a toujours été organisée sur la première quinzaine d’août et sans aucune concurrence.

En 2017, nous avons souhaité intégrer le nouveau calendrier du WorldTour Féminin, l’accès nous a malheureusement été refusé par l’UCI pour le motif suivant : notre dossier envoyé mi-août est arrivé trop tard à l’UCI !?!

Est-ce vraiment le bon motif, est-ce le calendrier Français ou alors l’organisateur qui a été visé, car depuis sa création l’UCI n’a cessé de nous adresser après chaque édition, des compliments sur notre organisation : « Sérieux et qualité de l’organisation, Très bon niveau d’organisation avec un organisateur expérimenté, Très haut niveau de sécurité, Infrastructures et organisation très professionnelles, Parcours attractif avec beaucoup de spectateurs, Excellent service de sécurité par la Garde Républicaine etc. »

Que faut-il de plus ?

Certes, nous avons accepté de ne pas être retenu dans ce calendrier Word Tour Féminin, mais nous dénonçons l’incohérence de celui-ci qui oblige la Route de France Féminine à se retirer. Nous avons toujours souhaité que le cyclisme féminin évolue au niveau international mais pas à la faveur d’organisations beaucoup plus récentes que la nôtre.

En effet, sont apparues sur ce calendrier 2017 plusieurs épreuves aux mêmes dates que la Route de France Féminine, coincée entre les Championnats d’Europe et deux épreuves du WorldTour habituellement situées après la Route de France Féminine, il est donc impossible d’envisager sereinement la mise en place de notre épreuve car cette situation nous prive obligatoirement de la participation des meilleures formations Françaises et Étrangères.

Nous avons réagi très vite, dès la sortie du calendrier en novembre dernier, nous avons alerté la FFC et l’UCI pour leur faire part de notre inquiétude. Nous avons proposé à l’UCI un rendez-vous pour réétudier le calendrier et de trouver ensemble la meilleure solution pour que la Route de France Féminine puisse se dérouler en 2017. Aucun rendez-vous ne nous a été proposé, nous attendions beaucoup plus d’une instance internationale. Nous sommes déçus et obligés de constater que nous sommes face à une institution qui n’a aucune valeur et aucun respect d’une organisation qui s’est consacrée depuis plus de 10 ans au développement du cyclisme féminin international.

Où sont les valeurs du Sport ?

C’est donc contraints et forcés que nous vous confirmons l’annulation de l’édition 2017 de la Route de France Féminine.

Nous tenons à nous excuser auprès des collectivités candidates à recevoir l’édition 2017, auprès des partenaires qui nous ont apporté leur confiance, auprès des équipes qui ont toujours été fidèles et qui pour certaines avaient déjà confirmé leur venue cette année et bien sur une énorme pensée à l’ensemble de nos amis bénévoles qui ont toujours été à nos côtés durant toutes ces années.

Nous ne baissons pas les bras, nous donnons rendez-vous au cyclisme féminin en 2018 avec une nouvelle édition de la Route de France Féminine à la seule condition que nous retrouvions une place honorable au sein du calendrier international et nous appelons l’ensemble des acteurs du cyclisme féminin français et étranger à nous soutenir dans cette reconquête.