La FFC lance son application smartphone « My Coach Vélo »

Présent au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux côtés du Président de la FFC, David Lappartient, Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, soutient le projet de la Fédération et de la société azuréenne, dirigée par Cédric Messina, Président-Directeur-Général de l’entreprise. Déjà reconnue dans le domaine du sport digital à travers ses solutions numériques dédiées au football, My Coach se diversifie et apporte au projet de la FFC toute son expertise et son savoir-faire.

Les enjeux liés à l’accessibilité du sport pour tous et au bien-être sont autant de nouveaux défis pour la FFC. Inscrite dans le projet fédéral de la Fédération, cette thématique prend tout son sens et se concrétise. Un véritable dispositif a ainsi été mis en place pour promouvoir le cyclisme comme un sport adapté à tout type de public, dans un cadre compétitif comme de loisir.

La FFC entre aujourd’hui dans une phase technique de création de l’application My Coach Vélo, qui matérialisera l’outil central de son programme loisir et bien-être.

Ce support numérique se distinguera par un contenu riche, tant par le fond (parcours, conseils et exercices labellisés FFC) que par la forme (vidéos et fiches pédagogiques).

La première version de cette application sera lancée auprès du grand public à l’occasion des Championnats de France de Cyclisme sur Route 2017, qui se dérouleront à Saint-Omer (Pas-De-Calais), du 22 au 25 juin prochains.

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse. ICI