Van Keirsbulck plus fort que le vent, la pluie et les pavés

De la pluie, du vent ou encore des pavés gorgés d'eau et de boue, le peloton du Grand Prix Le Samyn 2017 qui ouvre la saison cycliste en Wallonie, a souffert mais c’est. Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) qui a remporté ce mercredi la 49e édition du Grand Prix Samyn (1.1. Après 202 kilomètres, il a devancé Alex Kirsch (WB-Veranclassic-Aqua Protect) et Iljo Keisse (Quick-Step Floors). Florian Sénéchal (Cofidis) très actif dans le final termine 4ème.

Tout commença en direction des Mts de Frasnes

Une fois le peloton de cette édition 2017 du Samyn lâché de Quaregnon, il fut question d’aller chercher les Monts de Frasnes. Jusque-là malmené par un vent très présent le peloton décida de verrouiller. Puis très vite l’étau se desserra en direction de Mainvault (36.3), avec un bon de sortie pour tout d’abord Kevin Van Melsen (Wanty Groupe Gobert) qui après un cavalier seul trouva un appui en Kenneth Van Roy (Top Sport Vlaanderen ), Erwann Corbel (Fortuneo Vital Consept) et Gordon Dewinter (Ago Aquaservice), mais aussi après un bel effort Joeri Stallaert (Cibel Cebon). Avec une avance de 2’30 cette échappée de cinq arriva sur la La Folie (42.8), Papins (45.6) et Sémenil (49.8). avec aisance.

En revenant sur le secteur de Dour, par Beloeil et le premier passage sur la ligne km 102. Dans des conditions de course devenues difficiles l’echappée vola en écla et le peloton se fractionna en morceaux.

Comme lors de l’édition 2016, les coureurs embrayèrent sur une difficile boucle de 22km à effectuer 4 fois et surtout pimentée de secteurs pavés rendus difficile par les conditions météorologiques. A ce petit jeu une bordure d’un dizaine d’unités pris son envol desquels Van Keirsbulck et Kirsh qui avaient lâché Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) à 12 km de l'arrivée pour se porter seuls en tête de la course. Le duo a résisté au retour des poursuivants pour se disputer la victoire au sprint.

Van Keirsbulck a signé la 5ème victoire de sa carrière, la première de son équipe en 2017. Il succède au Néerlandais Niki Terpstra au palmarès de cette épreuve.

Guillaume Van Keirsbulck)."Ce fut une course très dure, a déclaré le Belge de 26 ans. Mais l'important est que j'ai survécu. Je suis très heureux car c'est la première course que je disputais pour moi seul. C'est donc une énorme satisfaction de m'imposer. Cette course m'a épuisé. J'étais complètement vidé sur la fin. L'an dernier, j'avais dû abandonner au GP Samyn car, avec le froid, je ne pouvais plus continuer. Cette année, j'ai pu gérer la météo et le froid. J'ai été actif tout au long de la journée car je voulais aboutir. J'avais déjà senti de bonnes sensations lors du week-end d'ouverture. On s'est battu avec Alex Kirsch jusque dans le dernier secteur pavé pour garder l'avantage car le groupe de chasse était menaçant. Pour le sprint final, j'ai attendu que Kirsch lance la manœuvre et j'ai pu le passer sur le fil. Je suis très content de cette victoire car cela faisait déjà longtemps que je n'avais plus gagné (son dernier succès remonte au 17 août 2014 lors de la 7ème étape de l'Eneco Tour)".