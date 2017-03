Sheyla Gutierrez : Un air de flamenco sur le plus flandrienne des épreuves Wallones.

L’espagnole Shela Gutiérez Ruiz ( Cyclance Pro Cycling ) vient de remporter le Samyn des dames 2017 dans un temps 2h41 pour les 100 kilomètres au départ de Quaregnon. Sa précédente victoire datait de 2015 et là aussi assez loin de chez elle le Grand Prix de Plumelec-Morbihan.

Elles étaient 171 jeunes dames au départ donné à 11h00 et 95 se sont classées.

Ce grand prix a failli ne pas avoir lieu mais c’est dans une version différente de l’an dernier qu’il fut maintenu. La boucle avant d’attaquer le circuit final fut réduite à 50 kilomètres et c’est donc au 4ème passage sur la ligne que fût jugée l’arrivée. Outre les conditions climatiques digne d’une fin d’hiver, les pavés attendaient les concurrentes ; les mêmes que pour les élites. : la rue du vert pignon à Erquenne, la côte de la Roquette à Montignies sur roc, L’affreux chemin de Wihéries dans la même commune puis la très boueuse rue de belle vue dans Dour. Les routes entre ces secteurs sont balayées par le vent , les éoliennes placées là peuvent en témoigner.

Dès le second tour de circuit, elles furent 5 à sortir et augmenter leur avance au fil des kilomètres grâce à une bonne entente. Il restait aux 3 plus fraiches à s’expliquer pour le sprint :

Elles ont trop donné sur le circuit pour se disputer la victoire mais l’ Allemande Romy Kasper ( Ale Cipollini Galacia ) 4ème et la Belge Jessy Druyts ( Sport Vlanderen – Etixx ) 5 ème ont montré de belles qualités sur cette course très difficile.

Classement :

1 GUTIERREZ RUIZ Sheyla CPC CYLANCE PRO CYCLING 2:40:21

2 PIETERS Amy DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:00:00

3 CROMWELL Tiffany LPR CANYON SRAM RACING 0:00:02

4 KASPER Romy ALE ALE CIPOLLINI 0:00:07

5 DRUYTS Jessy SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:00:12

6 VAN DIJK Ellen MIXTE 1 DE JONGE RENNER / LIV-PLANTUR 0:01:53

7 BARNES Hannah LPR CANYON SRAM RACING 0:01:53

8 JASINSKA Malgorzata CPC CYLANCE PRO CYCLING 0:01:53

9 ENSING Janneke ALE ALE CIPOLLINI 0:01:56

10 MALLING SIGGAARD Christina TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:02:18

11 WILD Kirsten CPC CYLANCE PRO CYCLING 0:02:18

12 VAN DEN BOS Jip DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:02:18

13 HOSKING Chloe ALE ALE CIPOLLINI 0:02:18

14 BRENNAUER Lisa LPR CANYON SRAM RACING 0:02:18

15 MACKAIJ Floortje MIXTE 1 DE JONGE RENNER / LIV-PLANTUR 0:02:18

16 MAJERUS Christine DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:02:18

17 VAN DEN STEEN Kelly SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:02:18

18 CRETTI Claudia VAL VALCAR PBM 0:02:20

19 EDMONDSON Annette WHT WIGGLE HIGH5 0:02:20

20 DEMEY Valerie SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:02:20

21 D'HOORE Jolien WHT WIGGLE HIGH5 0:02:20

22 KRÖGER Mieke LPR CANYON SRAM RACING 0:02:23

23 SOEK Julia MIXTE 1 DE JONGE RENNER / LIV-PLANTUR 0:02:23

24 KASTELIJN Yara WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 0:02:25

25 FOURNIER Roxane FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:02:25

26 HANNES Kaat LWK LENSWORLD - KUOTA 0:02:27

27 KOSTER Claudia TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:02:27

28 BLAAK Chantal DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:02:27

2 LETH Julie WHT WIGGLE HIGH5 0:02:27

30 CANUEL Karol-Ann DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:02:27

31 VAN SEVEREN Celine SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:02:31

32 RIJKES Sarah LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:02:31

33 INGHELBRECHT Sarah LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:02:31

34 VAN GOGH Natalie PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:02:31

35 KNOL Wubbigje Regina CPC CYLANCE PRO CYCLING 0:02:31

36 PEETOOM Kirsten MAASLANDSTER VERIS CCN 0:02:31

37 DRUYTS Kelly SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:02:31

38 HOLDEN Elizabeth DRP DROPS 0:02:31

39 LABOUS Juliette MIXTE 1 DE JONGE RENNER / LIV-PLANTUR 0:02:31

40 REIS Daniela LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:02:31

41 KOREVAAR Jeanne WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 0:02:37

42 BASTIANELLI Marta ALE ALE CIPOLLINI 0:02:37

43 PENTON Sara TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:02:37

44 GUARISCHI Barbara LPR CANYON SRAM RACING 0:02:37

45 DOM Annelies LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:02:40

46 DUVAL Eugénie FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:02:57

47 BLOCH-DAVIDOV Shani TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:02:57

48 KESSLER Nina HPU HITEC PRODUCTS 0:03:00

49 CHRISTMAS Dani JOS FERRON LADY FORCE 0:03:09

50 SANGUINETI Ilaria BPK BEPINK COGEAS 0:03:09

51 RAGUSA Katia BPK BEPINK COGEAS 0:03:09

52 BECKER Charlotte HPU HITEC PRODUCTS 0:03:09

53 POLSPOEL Maaike LWK LENSWORLD - KUOTA 0:03:09

54 STOUGJE Chanella PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:03:09

55 MERINO KORTAZAR Eider LTK LOINTEK 0:03:09

56 DE BAAT Kim LWK LENSWORLD - KUOTA 0:03:09

57 KOSTER Anouska WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 0:03:09

58 DURRELL Rebecca DRP DROPS 0:03:09

59 GARNER Grace WHT WIGGLE HIGH5 0:03:09

60 PERSICO Silvia VAL VALCAR PBM 0:03:09

61 BUURMAN Eva PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:03:09

62 MUNDY Jessica COL COLAVITA/BIANCHI 0:03:09

63 GARNER Lucy WHT WIGGLE HIGH5 0:03:09

64 VEKEMANS Anisha ALE ALE CIPOLLINI 0:03:09

65 HAGIWARA Mayuko WHT WIGGLE HIGH5 0:03:09

66 SPEROTTO Maria Vittoria BPK BEPINK COGEAS 0:03:09

67 EHRBERG Liisa JOS FERRON LADY FORCE 0:03:09

68 SWINKELS Karlijn PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:03:09

69 TAGLIAFERRO Marta CPC CYLANCE PRO CYCLING 0:03:09

70 HOFFMANN Chantal LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:03:09

71 GAFINOVITZ Rotem WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 0:03:09

72 TERUEL RIBES Alba LTK LOINTEK 0:03:48

73 PARKINSON Abby-Mae DRP DROPS 0:03:50

74 THORVILSON LEAH THORVILSON Leah LPR CANYON SRAM RACING 0:03:51

75 YONAMINE Eri FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:04:15

76 GASSNER Astrid COL COLAVITA/BIANCHI 0:04:15

77 THORSEN Thea HPU HITEC PRODUCTS 0:04:15

78 CROKET Gilke SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:04:15

79 ARZUFFI Allegra VAL VALCAR PBM 0:04:49

80 WATERREUS Kylie MAASLANDSTER VERIS CCN 0:05:15

81 DE JONG Demi PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:05:15

82 EHRLER Désirée MAASLANDSTER VERIS CCN 0:05:15

83 JACKSON Alison BPK BEPINK COGEAS 0:05:15

84 VANDENBROUCKE Saartje LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:05:54

85 VERSCHELDEN Nathalie LWK LENSWORLD - KUOTA 0:05:54

86 BECKERS Isabelle LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:05:54

87 DRUYTS Demmy SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:05:54

88 ERAUD Severine FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:05:54

89 DEBBOUDT Lensy KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 0:06:21

90 HOEKSMA Ilona HPU HITEC PRODUCTS 0:06:27

91 KNAUER Anna PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:07:12

92 GUILMAN Victorie FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:08:37

93 MUSTONEN LICHAN Sara TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:09:08

94 MOONEN Puck LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:12:12

95 MARKUS Kelly LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:13:04

Crédit Photo : Philippe Deys / Jean Marc Hecquet