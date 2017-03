Corentin Ermenault à Lillers afin de répéter ses gammes !

Après des « classes » presque obligatoires en Picardie passant par l’AC Amiens, le VC St Quentin Amateur et le C C Nogent la saison dernière Corentin Ermenault 21ans ( il est né le 27 janvier 1996) a surpris son monde cet automne en signant son premier contrat dans la formation continentale anglaise de « Sir » Wiggins.

Une équipe britannique de vingt unités, créée en 2015 à l'initiative du coureur Bradley Wiggins évoluant sur des compétitions de cyclisme sur route et sur piste. Rien d’étonnant donc d’y retrouver le picard Champion d’Europe de Poursuite Individuelle 2016.

JMH : « Corentin, pas toujours facile de porter le nom d’un père Champion Olympique. Quelle a été la plus belle de vos victoires que vous lui avez destinée. »

Corentin Ermenault : « Je ne lui ai pas spécialement dédié une victoire en particulier. Mais c'est vrai que ma dernière lors des championnats d'Europe sur l’individuelle n’était pas mal. Il était présent, c'était ma première victoire avec les pros, et il n'a jamais eu ce titre. Alors peut-être celle-ci ! »

JMH : « Y a-t-il eu un jour où vous avez eu envie de jeter votre vélo. »

Corentin Ermenault : « Effectivement plusieurs fois j’ai eu envie de jeter le vélo. Nous faisons un sport compliqué. Il y a énormément de remise en question, de doute et de désespoir. Donc ça m'est arrivé en effet de vouloir tout plaquer ! »

JMH : « Depuis les juniors, vous avez un agenda sur-bouclé avec des épreuves sur tous les vélodromes réputés, sélections en Equipe de France, ou des épreuves sur route avec votre nouvelle équipe. Etant par monts et par vaux. Comment gérez-vous çà, comment vous ressourcez vous. »

Corentin Ermenault : « En effet depuis mes débuts je jongle entre route et piste, et surtout j'enchaîne les objectifs. On va dire que c'est un atout chez moi. J'arrive à bien récupérer entre les épreuves, c'est une chance sinon je ne pourrai participer à toutes ces compétitions qui de succèdent. Il est vrai que par moment on ressent le besoin de souffler, la motivation n'est plus présente parfois. Alors il faut effectivement se ressourcer. Donc pour ma part j'adore la nature, alors je pose le vélo et j’essaye d’en profiter. Ou alors comme l'année dernière je me suis rendu dans le sud, au soleil dans ma famille. C'est primordial de se ressourcer sinon on lâche prise. »

JMH : « Votre engagement cet automne avec la formation anglaise de Bradley Wiggins a été une surprise, pouvez-vous nous en dire plus »

Corentin Ermenault « Il n'y a pas tellement de secret ou autre. C'est tout simplement le fait que mon nouveau manager ne voulait pas que je le dise. Il voulait l'annoncer à la conférence de presse des 6 jours de Gand. »

JMH : « Quel sera votre programme 2017 sous vos nouvelles couleurs et celle de l’équipe de France »

Corentin Ermenault : « Je vais avoir un beau programme pour une première année chez les "professionnels". L'idéal pour un jeune coureur, pour pouvoir m'exprimer tout en travaillant mes gammes. J'aurai un grand objectif mi-avril : le championnat du monde sur piste. Alors jusque celui-ci, j’effectuerai particulièrement un programme français en classe 2. Je commence à Lilllers, pour me rendre ensuite à Paris Troyes, et dans la foulée le tour de Normandie, ensuite je serai à 100% sur la piste. Après les championnats du monde je ne ferai que de la route, sachant que fin avril je vais me rendre au Yorkshire . Ensuite j'aurais un deuxième gros objectif qui sera Paris-Roubaix U23. Puis je me rendrai à St-Omer pour les « France ». J'aurai certainement des rendez-vous avec l'équipe de France route U23 comme les championnats ou quelques belles autres courses à confirmer »