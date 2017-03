Steven Tronet en Grande Manœuvre sur le GP Bruno Comini

Cette course c’est son porte bonheur, celle qui le révéla au grand jour le faisant passer à l’époque de l’ombre à la lumière. Tout commença chez lui dans le calaisis : « En mai 2000 au lendemain du Critérium de Calais mon père m’a inscrit à l’UVC Calais. Là j'ai rencontré des personnes comme Demoustier, Dran, Immouni et Barbier. Ils m'ont aidé à progresser et ils m’ont encouragé afin d’atteindre mon rêve, devenir pro. En sortant des juniors en 2005, l'équipe de Wasquehal (sans Christian Davaine) ne valait plus rien et Nogent-sur-Oise pourquoi ? Je suis donc allé au VC Roubaix en DN1. C’était la meilleure solution pour moi et en plus les responsables roubaisiens me voulaient. A Roubaix, j'ai rencontré Menegetti, Delcambre et Guimard. Je suis resté à Roubaix 7 ans dont 5 saisons en professionnel. BigMat Auber de 2012 à 2015, la saison dernière Fortunéo Vital Concept et l’équipe Armée de Terre cette année. »

Après huit saisons chez les continentaux, usant ses fonds de cuissards tout d’abord au Roubaix Lille Métropole de 2007 à 2011, puis chez Auber 93 de 2012 à 2015, Steven Tronet auréolé par un maillot de Champion de France 2015 tenta l’aventure en continentale Pro sous les ordres d’Emmanuel Hubert chez Fortunéo-Vital Concept l'an passé, mais pas avec le bonheur escompté.

A 30 ans , le calaisien a décidé de mettre de l’ordre dans sa carrière en rejoignant David Lima Da Costa et la formation de l'Armée de Terre qui cet hiver a flirté avec l’accès à la Continentale Pro. Une belle carte à jouer donc à court terme

JMH : « STEVEN parlez nous de Lillers. Que représente pour vous cette course d'ouverture dans le Nord? »

Steven Tronet : « Ce sera une course pas facile, on annonce du vent et des averses mais nous aurons un rôle à jouer »

JMH : 3ème en 2013 et surtout cette victoire 2014 qui je pense à changer votre destin

Steven Tronet : « Oui, ce fut un cap pour moi mais maintenant je dois penser à autre chose et me tourner vers d’autres objectifs »

JMH : 2014/2015 Un grand millésime « Tronet »

Steven Tronet : « Comme je vous l’ai dit je dois passer à l’étape suivante et laisser ces bons moments dans le rétro et de me concentrer sur le devant »

JMH : A l'inverse 2016 n'a pas répondu à vos attentes

Steven Tronet : « C’est une année à oublier, c’est sûr que je vais faire que je suis encore là, et que je peux encore gagner des courses »

JMH : Vous voilà "Capitaine " en Armée De Terre de TERRE parlez-nous de l'équipe, du staff, de vos responsabilités, de vos objectifs

Steven Tronet : « nous sommes quelques-uns de la même génération comme Damien Gaudin, Julien Loubet, Jérome Mainard, Stephane Poulhiès et Thomas Rostolland qui avons un message à faire passer aux jeunes de l’équipe. »