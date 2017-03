Une formation roubaisienne attendue au tournant.

L’effectif 2017 du Roubaix Lille Métropole a été présenté officiellement dans les Salons de l’Hôtel de Ville, une revue d’effectif animée par Daniel Mangeas. En présence de nombreuses personnalités et amis comme Guillaume Delbar Maire de Roubaix, et l’occasion pour le tout nouveau Président Olivier Decock d’entrer dans le grand bain.

Le Roubaix Lille Métropole 2017 sera composé dans de 10 coureurs, dont l’expérimenté Julien Antomarchi le capitaine de route désigné, Jérémy Leveau et Félix Pouilly qui composaient l’effectif 2016. Fidèle à sa tradition d‘équipe formatrice et dénicheuse de jeunes talents, le team RLM 2017 va compter dans ses rangs trois néo-pros français avec Dylan Kowalski ex.VC Rouen et qui fut stagiaire au RLM en fin de saison 2016, Jérémy Cabot ex.SCO Dijon et Jérémy Lecroq ex.CC Nogent. Autre tradition respectée par la formation roubaisienne, la colonie belge sera représentée par pas moins de 4 coureurs, dont le rouleur et spécialiste du contre-la-montre, Joeri Calleeuw.

Si la rentrée outre-quiévrain ne fut pas glorieuse : Joeri Calleeuw 20ème étant le seul survivant, il est vrai que le GP Samyn fut effectué dans des conditions de course extreme. Par contre, il y a de quoi anticiper des lendemains qui chantent avec l’ex nogentais Jérémy Lecrocq . A 21ans l’ex vainqueur du GP d’Avesnes les Aubert, qui effectua une fin de saison dernière comme stagiaire dans la formation Klein Constantia, brilla lui au soleil entre Aubagne et Istres sur 205 km. Lors de la première étape du Tour de la Provence Jérémy Lecroq décrocha son premier podium chez les professionnels et sous les couleurs de Roubaix Lille Métropole.

Dimanche, se sera donc la rentrée sur le sol nordiste avec Lillers. Là encore, à 48h du rendez-vous coté météo on annonce une journée particulièrement maussade et il faudra être costaud afin de dominer les monts d’Artois.

Roubaix Lille Métropole Comité Directeur

President Olivier Decock

Vice Présidents : Alain Bondue, Alain Bernard

Manager Général : Daniel Verbrackel Laurent Desbiens

EFFECTIF 2017

Julien ANTOMARCHI 33ans (FRA)

Jérémy CABOT (FRA)26 ans ex.SCO Dijon DN1

Joeri CALLEEUW (BEL) 32ans ex.Verandas Willems

Dylan KOWALSKI (FRA)23 ans ex.VC Rouen DN1

Jérémy LECROQ (FRA)22ans ex.CC Nogent DN1

Jérémy LEVEAU (FRA)25ans

Félix POUILLY (FRA)23ans

Lander SEYNAEVE (BEL) 25ans ex.Wanty Groupe Gobert

Nicolas VEREECKEN (BEL)24ans ex.An Post

Emiel VERMEULEN (BEL) 27ans ex.Team 3M

Directeurs Sportifs : Frédéric DELCAMBRE - Michel DERNIES