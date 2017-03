Une grande première aussi pour le Président Olivier Decock

JMH : Qui est Olivier Decock. Quel a été votre cheminement sportif ou dirigeant avant d’arriver à la tête du RLM. Comment connaissiez-vous le RLM avant cet automne 2016.

Olivier Decrock : « J’ai tout d’abord 52 ans, je suis père de 2 filles de 24ans. Professionnellement je suis chef d’une entreprise de distribution dans les fruits et Légumes installées au MIN de Lille «les jardins du moulin" avec 13 salariés ». « Coté vélo, je suis licencié au VC Roubaix depuis presque 30 ans, donc je connais bien le club pour avoir à maintes reprises participé au côté de Daniel Verbrakel aux diverses organisations. Pour ma part j’ai peu couru, mais suis un cyclo sportif qui déroule entre 200 et 300 kms/ semaine encore aujourd'hui route /piste/Vtt et je suis aussi honnête golfeur index 11.1 »

JMH : L’automne dernier il y avait des doutes sur l’avenir du RLM, ces incertitudes passées votre formation a retrouvé des couleurs grâce au coup d’éclat de et la 2ème place de Jérémy Lecrocq sur la Provençale. Vous devez vous réjouir de retrouver le RLM dans les colonnes de la presse aux rubriques resultats !

Olivier Decrock : « Et nous n’arrêterons pas là (Sourire). Concernant l’équipe 2017, celle-ci est bien en place malgré deux blessés. les premiers résultats sont très encourageants malgré une préparation hivernale est un stage perturbés par les mauvaises conditions climatiques. On ne mettra pas la charrue devant les bœufs et nous travaillons actuellement avec le comité directeur afin de bâtir un projet pour les années à venir et à la recherche de nouveaux partenaires. Cette semaine c’était la rentrée Belgique avec le Samyn sur une épreuve difficile, malgré la pluie, le vent, les pavés nous sommes rentrés sans bobos. Maintenant nous allons nous positionner sur le 5 et Lillers course qui a été gagnée par des roubaisiens Benoit Daeninck et Denis Flahaut. Avec Julien Antomarchi, Jérémy Cabot, Jérémy Lecroq, Jérémy Leveau, Felix Pouilly, Lander Seynaeve (BEL) Joeri Caleuw (BEL), Dylan Kowalski, Nicolas Vereecken(BEL) nous avons les atouts nécessaires et je serai aux cotés de mes coureurs.»