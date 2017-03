La Ronde de l'UVC Calais se prépare

l'UVC de Calais organise pour la quatrième année consécutive sa ronde, cette course dite "en ligne" ouverte aux coureurs de 3ème catégorie juniors et pass'open aura lieu le 26 mars 2017 pour une distance totale de 97,400 kms

Les coureurs s'élanceront de Marck en Calaisis (place de l'europe) à 14 h 00 direction Coulogne, Frethun Bonningues les Calais, là les difficultés vont s'enchainer avec un premier prix des monts à Landrethun Le Nord, retour vers St Inglevert qui sera l'axe central de cette course puisque les coureurs y passeront 3 fois, retour vers Bonningues les calais pour monter la côte de " l'Anglaise" (prix des monts)

La boucle sur la Terre des 2 Caps s'annonce aussi difficile avec la montée du Mont de Bazinghen pour un troisième " prix des monts", la traversée du village de la Slack puis Beuvrequen Marquise sera bien indigeste à certains avec les longs faux plats de Leulinghen, Leubringhen et à nouveau St Inglevert ; pour durcir la course le retour s'effectuera à nouveau par Pihen les Guines avec quelques casses pattes dénichés par le Président Patrice DEMOUSTIER ; Calais ne sera plus qu'à quelques encablures mais le vent sur cette portion de route menant vers l 'arrivée pourrait se montrer sélectif.

Pour cette course un nombre important de signaleurs assurera la sécurité près de 150 postes à occuper, la course sera encadrée par les motards de l'association "RED ZONE"