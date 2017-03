Lancement de la campagne CNDS 2017

L’outil interministériel E-subvention, permettant aux associations, comités et ligues d’effectuer leur demande est dorénavant disponible. Il se trouve à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R19721

Afin d'optimiser l'utilisation de cet outil,

Il convient de :

Préparer la saisie sur un document CERFA afin de ne réaliser que des copier/coller durant la démarche (et ce, afin d’éviter les liens de reprise),

Utiliser la version du CERFA 12156*03 pour préparer cette saisie,

Éviter l’utilisation des adresses mails Wanadoo et orange.

Concernant le territoire du Pas de Calais, une fiche d'intervention a été paramétrée par la DDCS afin de permettre le dépôt de dossier CNDS. Le code obtenu est le numéro 1591 et permet ainsi la recherche de la dite subvention dans e-subvention.

Vous trouverez également ci-joint :

Le CERFA 12156*03

La présentation de la campagne CNDS 2017 qui a eu lieu à la maison de sports du Pas de Calais le lundi 6 mars.

Les orientations territoriales 2017

Le guide de l’utilisateur e-subvention qui vous guidera dans votre saisie : Le guide utilisateur E-subvention, permettant d’accompagner les usagers en difficulté et permettant à ces mêmes usagers de compléter leur demande a été actualisé (cf. pièce jointe).

En cas de difficulté technique rencontrée dans l‘utilisation de l’outil ; l’adresse mail du support de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) est : support1.vca@service-public.fr.

Vous pourrez également retrouver toutes ces informations, ainsi que les documents, sur le site du CDOS 62 dès demain :

http://pasdecalais.franceolympique.com/pasdecalais/fichiers/pages/cnds.html

Pour répondre à l’appel à projet « Héritage Paris 2024 » vous pouvez suivre le lien ci-dessous :

http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1510

CALENDRIER CNDS 2017

Date de dépôt des dossiers sur E-Subvention, pour toutes les structures : 7 avril 2017

La prochaine commission territoriale de répartition des subventions est envisagée la deuxième quinzaine de juin 2017. Pour mise en paiement des subventions courant juillet 2017.

Attention, un appel à projets national spécifique a été lancé en janvier 2017, dans le cadre de l’héritage 2024 (H2024), cet appel à projet est différent des dossiers déposés dans le cadre de la campagne traditionnelle CNDS.

Il vise à soutenir des actions éducatives permettant de mobiliser le plus grand nombre autour du sport et de l’olympisme pour créer, encourager et développer des passerelles entre le sport scolaire et le sport civil. Ces projets doivent favoriser la mixité des publics valides et non valides. Tous les projets soutenus devront faire l’objet d’un partenariat avec au moins un établissement scolaire et les actions structurantes s’inscrivant dans la durée seront privilégiées.

Il est encore possible de déposer des dossiers H2024 jusqu’à la deuxième échéance fixée au 28 avril 2017.