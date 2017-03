Une situation financière délicate pour le GP de Denain

59 pays. 20 langues. 2h30 de direct. 132 millions de ménages atteints. Ce sont tout simplement les chiffres fous que génèrent notre épreuve avec sa retransmission en direct sur Eurosport Pan Européen et Eurosport Asie.

Le désengagement de certains partenaires mettant à mal la situation financière de l’organisation, des coupes budgétaires sont nécessaires. Pour assurer la survie de la course, il apparaît donc peu probable que le Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut/Valenciennes Métropole soit diffusé en direct cette année sur Eurosport.

A une époque où les médias braquent leurs projecteurs sur la ville de Denain pour évoquer sa pauvreté et son fort taux de chômage, le territoire du Hainaut risque donc de ne pas être valorisé. L’ensemble du comité d’organisation espère vraiment pouvoir palier à cette situation délicate, compter sur de nouveaux soutiens et proposer de superbes images reprises au niveau national et international le 13 avril prochain