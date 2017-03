Informations sur l'équipe junior du CC Villeneuve St Germain

L'équipe était sur le Prix de Raillicourt (08) dimanche. Un peloton de 100 coureurs sous des conditions atmosphériques dantesques et un circuit exigeant.

Nos juniors ont sans cesse été à l'avant de la course. Baptiste Huyet, Maxime Eloy et Julien Bachery sont les instigateurs de l'échappée finale. Trop généreux dans l'effort, ils se sont fait contrer par Leroy (Dijon) et J.Dubau (Peltrax). Ils terminent à 44" du vainqueur. Maxime 4e, Juilen 7e, Baptiste 8e. Dorian Zenich vient rejoindre ses équipiers dans le dernier tour au prix d'un bel effort, il prend la 5e place.

Les juniors seront sur la première épreuve fédérale de l'année sur La Ferté Gaucher: les Boucles de Seine et Marne le 12 mars

Epreuve en deux étapes : CLM de 4,8 km le matin, Etape l'après midi de 95 km

L'équipe sera composée de :

Maxime ELOY (J2)

Julien BACHERY (J1)

Baptiste HUYET (J1)

Théo MAGNIEZ(J2)

Milan HRMO (J2)

Mathis ZENICH COLMART (J2)

Encadrement : Didier Chatelin, Ludovic Massiaux

Après cette épreuve, le CC Villeneuve Soissons Aisne sera engagé avec ses juniors sur deux courses UCI :

La BERNAUDEAU le 19 mars et le 2e Prix BOB JUNGELS le 2 Avril.

Le club investit beaucoup sur les jeunes afin de préparer l'avenir.

Le CCVSA a été reconnu dans ses actions au niveau européen avec ITD (International Talent Développement). Le club a été retenu dans le dossier ERASMUS + SPORT pour une période de deux ans avec les clubs de UC Dippach (Lux), Appeldoorn (PB), Rudyco(B). De nombreux déplacements et stages en commun vont être mis en place entre les 4 entités (route, Piste et cyclo-cross).

De beaux déplacements sont en préparation pour nos cadets et juniors.