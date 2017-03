John Gadret parrain du CL Barlin

Après la prise de parole de Francine Duranel pour saluer les personnalités et les nombreux supporters, ce fût le tour du vice-président jean-luc Corriette de nous présenter les différents partenaires, indispensable à la bonne marche du club, avec en premier la municipalité fortement impliquée. Puis l’omniprésent et incontournable Bernard Duranel nous fit part du calendrier 2017 sans oublier de remercier les communes, qui par ces temps difficile pour les organisateurs, continuent de faire confiance à ce club, il est vrai très méritant. Après un intermède où les dames du cercle nous firent une démonstration de « Step », une danse sportive qui fût très appréciée du nombreux public. Bernard Duranel nous présenta dans un premier temps les coureurs, puis les dirigeants et enfin le parrain 2017 en l’occurrence John Gadret, jeune retraité du peloton des professionnels. Le mot de la fin revint au maire de Barlin Gérard PAILLARD, qui nous fit part de toute sa fierté de compter parmi ces administrés des personnes bénévoles, aussi compétentes pour porter haut les couleurs de leur club et de la commune à travers toute la région, avant comme il se doit de passer et de conclure avec le verre de l’amitié, histoire de renforcer les liens de ce club à l’esprit familiale.

LES EFFECTIFS :

1 pré licencié.

7 poussins.

4 pupilles.

4 benjamins.

9 minimes.

6 cadets.

6 juniors.

24 seniors

Soit 61 coureurs, toute cette armada encadré par 23 dirigeants dont 5 éducateurs, auquel il faut ajouter 4 motards pour la sécurité.

Le calendrier des courses organisées par le cercle laique de Barlin:

VILLERS BRULIN le 17 Avril.

ALLOUAGNE le 29 Avril.

Les communes vertes, HERMIN, REBREUVE, VERDREL, CAUCOURT, GAUCHIN, ESTREE. Le 1er Mai.

MAGNICOURT, le 4 Juin.

BARLIN, le 24 Juin en semi nocturne.

FREVILLERS, le 9 Juillet.

BARLIN, le 20 Aout.

BEUVRY, le 25 Aout.

HOUDAIN, cyclo-cross, le 9 ou 16 Septembre.

BARLIN, cyclo-cross de la fossette, le 23 Septembre.

BARLIN, CLM, gentlemen, le 30 Septembre.

VERQUIGNEUL, cyclo-cross, date à fixer.

OLHAIN, cyclo-cross, le 27 Décembre.

Crédit Photo : Maïté Corriette