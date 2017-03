Orroir : Prix des commerçants du mont pour débutants.

Le beau temps était de la partie et la première partie de la course, en dépit de plusieurs attaques, vit un peloton groupé en dehors de quelques éléments pas assez préparés pour le petit raidillon. C’est au 4ème des 8 petits tours que le futur vainqueur s’échappa. Pensant sans doute le ramasser lors d’une des grandes ascensions qui allaient suivre, le peloton se vit prendre rapidement du temps qui dépassa la minute trente.

Avec pratiquement 30 secondes d’avance sur la course de côte qui secoua le peloton à la dernière montée, il avait course gagnée. Vainqueur donc Théo Bonnet (Sprint Charleroi 2000) Arnaud De Lie (Veranda Willemns) à sa poursuite se contentera de la seconde place et le peloton est réglé dans la dernière montée par Dann Grosemans (Acrog Balen).

Si l’on a souvent vu le Roubaisien Bastien Lechantre aux avant-postes pour tenter la belle, il doit se contenter de la 13ème place. Mieux classé, Axel Huens ( VC amateurs ST Quentin ) en termine 5ème. Le rejoint dans le top10 Matthieu Bethencourt 9ème.