Orroir : Prix des commerçants du mont pour débutants.

Le beau temps était de la partie et la première partie de la course, en dépit de plusieurs attaques, vit un peloton groupé en dehors de quelques éléments pas assez préparés pour le petit raidillon. C’est au 4ème des 8 petits tours que le futur vainqueur s’échappa. Pensant sans doute le ramasser lors d’une des grandes ascensions qui allaient suivre, le peloton se vit prendre rapidement du temps qui dépassa la minute trente.
Avec pratiquement 30 secondes d’avance sur la course de côte qui secoua le peloton à la dernière montée, il avait course gagnée. Vainqueur donc Théo Bonnet (Sprint Charleroi 2000) Arnaud De Lie (Veranda Willemns) à sa poursuite se contentera de la seconde place et le peloton est réglé dans la dernière montée par Dann Grosemans (Acrog Balen).
Si l’on a souvent vu le Roubaisien Bastien Lechantre aux avant-postes pour tenter la belle, il doit se contenter de la 13ème place. Mieux classé, Axel Huens ( VC amateurs ST Quentin ) en termine 5ème. Le rejoint dans le top10 Matthieu Bethencourt 9ème.
Classement :
1 BONNET THÉO SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 01:42:20
2 DE LIE ARNAUD VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES CC CHEVIGNY 01:42:50
3 GROSEMANS DAAN ACROG - BALEN BC 01:42:50
4 LELEU AUDRIC SPRINT 2000 CHARLEROI 01:42:50
5 HUENS AXEL VC AMATEUR ST QUENTIN 01:42:50
6 EECKHOUT EMILE ACROG BALEN BC 01:42:50
7 MARTHE NICOLAS RVS PERUWELZ BURY 01:42:50
8 VAN RILLAERT DAYAN LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI 01:42:50
9 BETHENCOURT MATHIEU CSC FERRIEROIS 01:42:50
10 DE CLEEN WOUTER VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 01:42:50
11 HABETS JORDAN TWC MAASLANDSTER 01:42:50
12 WILLEMS JAGO WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE 01:42:50
13 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX METROPOLE 01:42:50
14 VAN DEN BORRE DYLAN ZANNATA GALLOO CYCLINGTEAM 01:42:50
15 MICHIEL NUYTTEN CYCLING TEAM LUC WALLAYS 01:42:50
16 VAN ISEGHEM SAM LOTTO 01:42:50
17 GALLE MARLO WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE VZW 01:42:50
18 VERMOOTE JENS CT KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZW 01:42:50
19 VAN RANSBEECK JOSSE VO HAUWE CT GENSE VS 01:42:50
20 DEBORGGRAEVE MATTHEW WIELERTTEAM IEPER 01:42:50
21 VAN DYCK JARNE ACROG - BALEN BC 01:42:50
22 VAN DEN BORRE ARNOUT WIELERCLUB ONDER ONS 01:42:50
23 DE MAREZ FLORIAN TEAM AVESNOIS 01:42:50
24 VANDERBEKE AIDEN MEUBELEN GAVERZICHT GLASCENTRA 01:42:50
25 NONNEMAN MAXIM WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE 01:42:50
26 ORINS ROBIN ZANNATA - LOTTO CT MENEN VZW 01:42:50
27 BARSBY JULIEN VC SAINT-QUENTIN 01:42:50
28 CARDON SEBASTIEN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:42:50
29 LEROY THOMAS RPSM TOURNAI 01:42:50
30 MAES SIMON CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAE 01:42:50
31 VROMANNE MATHIAS ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:42:50
32 LEBRUN ROBIN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:42:50
33 TORNU FLORIAN TEAM AVENOIS 01:42:50
34 GOEBEERT THÉO ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:42:50
35 VELDMANS ARTHUR TEAM AVESNOISR 01:43:55
36 ZOLOPA LOUIS TEAM AVESNOIS 01:43:55
37 VANDAELE LAURENS CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAR 01:43:55
38 DE LOBEL SANDER TIELTSE RENNERSCLUB 01:43:55
39 DEJONGHE VITAS CT SPIDER KING-EFC-ELR-TREK 01:43:55
40 BERT JASPER KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 01:43:55
41 DE GRAEF NOAH LIGNA SYSTEMS MTB TEAM 01:43:55
42 DESMET TIMO MEUBELEN GAVERZICHT GLASCENTRA CT 1 tour
43 DECAESTECKER KORNEEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS 1 tour
44 THEUWS BARTJE VERANDAS WILLEMS 1 tour
45 BRACKE THEO VC ROUBAIX METROPOLE 1 tour
46 DEBUYSSCHERE LOUIS VELO CLUB OEUDEGHIEN 1 tour
47 BOUCHARD MATHIS ALU DECOCK LITUBEL WIELERTEAM 1 tour
48 OGER ANTONIN VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 1 tour
49 DE BACKER MICHIEL MEUBELEN GAVERZICHT 1 tour
50 GUERET ROMAIN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 1 tour
51 ROBYNS LIAM VELO CLUB OEUDEGHIEN 1 tour
DNF VANCOILLIE REMI JONGE RENNERS ROESELAERE DNF
DNF DERBEQUE AURELIEN SPRINT 2000 CHARLEROI DNF
DNF MALFAIT FELIX KSV DEERLIJK-GAVERZICHT DNF
DNF VROMANNE ALEXIS ROYAL VELO SPORT BURY DNF
DNF DELCAMPE MARTIN SPRINT 2000 CHARLEROI DNF
DNF LAHAYE PAUL PEDALE MADELEINOISE DNF
DNF HOORELBEKE YNSE CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAR DNF
DNF MISEUR MON DE DIJLESPURTERS VV MECHELEN VZW DNF
DNF WILMET JULIEN SPRINT 2000 CHARLEROI DNF
DNF SNOEKS LUCIEN SPORTING CLUB VELOCIPEDIQUE DNF
DNF ANNET MAXIMILIEN VERANDAS WILLEMS DNF
DNF MORTREUX AXEL RVSP BURRY DNF
DNF DEWEVER JESSY SER VELO TEM DNF
DNF DOZOT TRISTAN SER VELO TEAM DNF