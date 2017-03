Rassemblement des féminines à Albert

Ce sont donc 9 minimes, 3 cadettes et 3 juniors dames qui se sont réunis pour effectuer 2 boucles de 30 kms sur un profil assez valloné et une très belle bosse au 25ème kms. Malgré des niveaux différents, les filles ont pu apprécier cet entrainement plus difficile que d'habitude pour certaines mais toujours avec le sourire. Elles ont pu reprendre des forces avec un beau ravitaillement à l'arrivée grâce à la participation de tous.

Merci à Jean Lamotte et la Somme pour l'accueil, aux parents pour l'aide ainsi que le ravito d'arrivée et surtout aux filles pour leur présence.