28ème Boucle de l’Artois repartie de plus belle !

L'épreuve organisée par Alain Petit et son Sprint Club de l’Artois comptera une fois encore trois étapes sur deux jours, les 1 et 2 Avril prochain.

Que dire de cette édition 2017 à venir.

Coté parcours et paysage, une fois encore la bande à Alain Petit s’est mis en quatre afin de peaufiner les trois étapes , avec un redoutable Huqueliers/Auxi le Château prévu pour le final le 2 Avril...Mais en attendant ce sont bien 20 équipes composées de 7 coureurs de DN1.DN2.DN3 desquelles six formations étrangères dont trois belges qui s’élanceront le 1er avril prochain de Monchy au Bois.

Tout commencera donc un 1er avril par une virée à la limite de la Somme. « De quoi mettre tout le monde en jambes dès la présentation des équipes après le protocole de départ. Malgré ces 84km, cette demi-étape sera une étape à part entière avec 3 Sprints intermédiaires, 3 GPMts et un final à Bucquoy de 3 tours de 12km » Comme nous l’indiqua Alain Petit les premiers rushs se situant à Croisilles, Bapaume et sur Bucquoy. Les GPMts eux étant référencés eux à St Léger, Miraumont km 42 et Puisieux km 71. Une 1ère étape qui n’aura l’occasion pour certains d’endosser les tuniques sélectives.

Etape N° 1 : Samedi 1 Avril

Monchy au Bois/Bucquoy Etape de 84.200 Kms. Passage par Croisilles et Bapaume

Etape N° 2 : Samedi 1 Avril

L’après-midi, changement de décor avec l’Artois et les Mts d’Olhain et Mt St Eloi. « La reprise en début d’après-midi sera certainement indigeste...sur les collines d’Artois ! ». Car entre Agny et Arras les 82km dessinés , ne seront pas de tout repos. « Après les Rushs de La Cauchie km 15 et d’Habarcq km30 direction le plat de consistance avec Olhain km55, Mt St Eloi km71 et Bray km 75 pour une arrivée directe à Arras.... »

Agny / Arras : Etape en ligne Etape de 82.200 Kms.

Etape N° 3 : Dimanche 2 Avril

Un dimanche marathon d’Hucqueliers à Auxi le Château avec un ruban de 160km qui attend les 140 coureurs de cette édition 2017. « Je souhaitais trouver un final en apothéose...Je pense l’avoir trouvé, et sur ce coup là je pense que je n’aurai pas que des amis... » Après un petit tour de circuit sur Hucqueliers (5km) tout la caravane prendra la direction de Fruges... « Cette étape va sillonner les routes des 7 Vallées, du Saint Polois et la Vallée de l’Authie. Coté difficultés, çà commencera avec le GPMt de Fruges (Cote de la Gendarmerie), mais c’est surtout sur Auxi que les choses sérieuses permettront d’assurer le spectacle. » Un final de 5 tours de 12km, digne de ce nom avec un circuit local tracé sur la célèbre poli multiplié auxiloise menant au GPMt Bachimont comptabilisé à cinq reprises. Dont les pentes pavées de la rue de l’hermitage aux dénivelées pénibles qui finiront par user le peloton.

Hucqueliers /Auxi le Château Etape de 150.200 Kms.