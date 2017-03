Denain - Adrien Pascal se défait des sprinters

Sur un circuit tout plat où le vent était quasi absent bien difficile de créer un mouvement qui pouvait éviter un sprint massif d'autant plus que les 98 partants n'avaient pas envie de laisser la victoire au voisin. Il y eu pourtant plusieurs tentatives mais hélas sans succès, les premiers à se mettre en évidence furent Jérôme Robin avec Sébastien Lefebvre suivi un peu plus loin par une attaque avec entre autre Félicien Crespin,Paul Vanotti, Alain Lefebvre, Romain Duval, Valentin Ortillon, Fabian Béhague avec le vainqueur de l'an dernier Fabien Godimus. Mais au fil des tours il fallait se rendre à l'évidence que la course finirait par un sprint massif. Dans les derniers hectomètres quatre hommes allaient réussir à prendre quelques longueurs à un peloton d'une soixantaines d'hommes et Alain Pascal gardait l'avantage pour l'emporter.

Classement :

1 PASCAL Adrien E C V BOULZICOURT

2 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE

3 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD

4 GODIOT Jérémy CC CASTELBRIANTAIS

5 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI

6 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN

7 LESAINT Jérèmy FLANDRE ELITE CYCLISME

8 ROBIN Jérôme CL BARLIN

9 PAROISSIEN Pierre U.V.AUBE

10 PIGNET Jean CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

11 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN

12 CREPIN Félicien U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ

13 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE

14 MARIE Judicaël VC PACEEN

15 DELISSE Philippe ALLEZ DENAIN

16 ROUSSEAU Maxime U.S.C.NOUVION

17 CHALAS Jean-Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM

18 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE

19 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS

20 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

21 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI

22 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS

23 ORTILLON Alexis E C V BOULZICOURT

24 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI

25 AINI Issam GAZ ELEC C DE DOUAI

26 LLORES Alexandre FLANDRE ELITE CYCLISME

27 MENARD Vincent VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

28 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE

29 FOURNIER Julien VC EVREUX

30 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN

31 DUBOIS Benoît GAZ ELEC C DE DOUAI

32 BACHELOT Thierry FLANDRE ELITE CYCLISME

33 GAILLIEZ Vincent CC CAMBRESIEN

34 ARDHUIN Jérôme CC CAMBRESIEN

35 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

36 LEFEBVRE Timothé EC BERMERAIN

37 VANOTTI Paul PEDALE MADELEINOISE

38 TORNU Valentin EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE

39 LEFEBVRE Timothé Alain EC BERMERAIN

40 HUCK Léandre CV LIEVINOIS

41 DUHAMEL Valentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

42 BRUNET David EC ABBEVILOISE

43 BLONDEAU Benoît CSC FERRIEROIS

44 JULIEN Bastien ES OGNES

45 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI

46 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS

47 DERYCKE CHEMIN Gauthier VC AMATEUR ST QUENTIN

48 FRANCOIS Fabrice VC MAUBEUGEOIS

49 FROMENT Julien VC EVREUX

50 MAERTENS David VC LAONNOIS

51 DUFOUR Julien GAZ ELEC C DE DOUAI

52 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

53 SIMON Mathieu U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ

54 THIERY Thomas FLANDRE ELITE CYCLISME

55 HELBECQUE Tristan FLANDRE ELITE CYCLISME

56 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN

57 LALOUX Guillaume PEDALE MADELEINOISE

58 PETIT Maxence SC BOULONNAIS

59 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

60 LEFEBVRE Thibaut EC BERMERAIN

61 MARTIN Jérèmy UC WATTIGNIES

62 BEHAGUE Fabian UC WATTIGNIES

63 DEJONCKHEERE Aurélien VC NOEUXOIS