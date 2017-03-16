Templeuve : Bram Weltem comme dans un fauteuil

Pour cette épreuve d’ouverture réservée aux Elites et Espoirs, ils furent 142 à s’élancer sur un circuit de 7.5km à effectuer 15 fois. Par une météo agréable. Très vite ils furent sept à entrer dans le vif du sujet. Il y avait là Jacob Wihk (Ryska Posten SK), Louis Verhelst (Pauwels Sauzen Vastg), Patrick Muller (BMC), Nathan Van Hooydonck (BMC), Bram Welten (BMC), Kevin Lalouette (Nogent) et Julien Van Haverbeke (Nogent). Le peloton étant relégué à moins d’une minute. Malgré de bonnes intentions, les sept qui passeront à six suite à la crevaison de Jacob Wihk virent le peloton fondre sur eux après cinquante kilomètres , tout étant à refaire. A trois tour de l’arrivée, il y eut à nouveau du mouvement avec cinq unités à la charge. Là encore, le peloton se mit à la planche et ceci malgré les gros efforts de Marc Hirschi (BMC), Maxime Vekeman (T Palm), Nicolas Moncomble (Dunkerque), Marvin Tasset (Ago) et Pascal Eenkhoorn (BMC), qui se firent reprendre. Profitant d’un relâchement de la meute, Marc Hirschi (BMC) remit le couvert, effectuant un sacré numéro en solo. Mais voilà, devant un large public c’est une explication finale massive qui fut proposée ou presque...Une chute collective se produisit à moins d’un kilomètre de l’arrivée projetant au sol une bonne quarantaine d’unités. Pendant ce temps à l’avant le jeune néerlandais de 19ans Bram Weltem (BMC) ne se fit pas prier. Vainqueur de Paris Roubaix Junior en 2015, lauréat la saison dernière d’une étape de la 1ère étape de Triptyque des Monts et Châteaux, Handzame Challenge, de Zillebeke-Westouter-Zillebeke et des Kermesses de Tielt-Winge et de Meerle-Hoogstraten, mais aussi cette saison de Bruxelles-Zepperen mystifia l’épreuve et d’autres belles gâchettes comme Louis Verhelst (Pauwels) et Martin Schappi (BMC). Un podium 2017, qui succède à celui de la saison dernière qui avait récompensé Robin Mertens (Veranclassic AGO), Jérémy Lecrocq (CC Nogent) et Jo Maes (CT Ruwomat)
Classement :
1 WELTEN BRAM BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03
2 VERHELST LOUIS PAUWELS SAUZEN VASTGOEDSERVICE 02:33:03
3 SCHÄPPI MARTIN BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03
4 MINNE STIJN ALL FRIENDS CYCLING 02:33:03
5 SIMON KENN HOME SOLUTION ANMAPA SOENENS 02:33:03
6 BOUVRY DIETER PAUWELS SAUZEN VASTGOEDSERVICE 02:33:03
7 MAES JO ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:33:03
8 VAN HOOYDONCK NATHAN BMC DEVELOPPEMENT TEAM 02:33:03
9 GIBBONS THOMAS BAGUET 02:33:03
10 PICOUX MAXIMILIEN T PALM POLE CONTINENTAL WALLON 02:33:03
11 CLAUW JOHN-ROSS VL TECHNICQ ABUTRIEK CT 02:33:03
12 VEKEMAN MAXIME T-PALM POLE CONINENTAL WALLON 02:33:03
13 LEROUX SAMUEL CC NOGENT SUR OISE 02:33:03
14 ROSSEEL RICKY ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:33:03
15 VAN DER SCHUEREN NICKY VAN EYCK SPORT 02:33:03
16 HIRSCHI MARC BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03
17 YAMAMOTO MASAKI NIFS IN KANOYA 02:33:03
18 LELEU ANTOINE DUNKERQUE LC 02:33:03
19 MULLER RETO BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03
20 KUSABA KEIGO NIFS IN KANOYA 02:33:03
21 DE MUNSTER GREGORY INDIVIDUEEL 02:33:03
22 MÛLLER PATRICK BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03
23 TAKEYAMA KOSUKE NIFS IN KANOYA 02:33:03
24 VAN DAMME INDY WK NOORD WEST BRABANT 02:33:03
25 MORTIER JULIEN AGO - AQUA SERVICE 02:33:03
26 PATTEN DANIEL ASFRA RACING TEAM 02:33:03
27 GRATIOT ALEXANDRE VC AMATEUR SAINT QUENTIN 02:33:03
28 VANTHOURNOUT BRECHT MEUBELEN GAVERZICHT 02:33:03
29 DE VRIESE STIJN IMAGE 4U TEK CYCLING TEAM 02:33:03
30 SAGNIER THEO CC NOGENT SUR OISE 02:33:03
31 BERO SEAN ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:33:03
32 ROLET SYLVAIN OTTIGNIES 02:33:03
33 LA ROSE GRÉGORY ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:33:03
34 TEUGELS LENNERT UNITED CT 02:33:03
35 LEGRAS NICOLAS CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:33:03
36 PUNG PEETER CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:33:03
37 DE NAUW SIGFRIED ESPIRA CYCLING TEAM 02:33:03
38 BARBIER PIERRE BMC DEVELOPPEMENT TEAM 02:33:03
39 HANADA KIYOMASA TEAM EURASIA 02:33:03
40 LEFEVER NICO INDIVIDUEEL 02:33:03
41 QUERTINMONT CORENTIN OTTIGNIES LLN 02:33:03
42 TASSET MARVIN AGO - AQUA SERVICE 02:33:03
43 SIX FRANKLIN AGO - AQUA SERVICE 02:33:03
44 BODCHON DYLAN ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE 02:33:03
45 WAGEMANS KOEN INDIVIDUEL 02:33:03
46 SCLACMENDER DAIVY BLANCS GILETS BW 02:33:03
47 PEERSMAN GERBEN WIELERCLUB STEEDS VOORAAN VZW 02:33:03
48 VERJANS FRANK EC WALSHOUTEM 02:33:03
49 VANDENBULCKE CHRISTOPHER ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:33:03
50 BERNARD QUENTIN DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:03
51 DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:03
52 GELDHOF DAVID WIELERTEAM DECOCK VAN EYCK DEVOS 02:33:03
53 SHIMIZU OHKO TEAM EURASIA 02:33:03
54 DE DONCKER BALDER VETRAPO CYCLING TEAM 02:33:03
55 NEIRYNCK KEVIN C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE 02:33:03
56 GOUEL VALENTIN ESEG DOUAI 02:33:03
57 NACHTERGAELE NIELS ATOM 02:33:03
58 MAGINET STEVE HOME SOLUTION CT 02:33:03
59 RICHARD VALENTIN CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSONS 02:33:03
60 GARCIA TOM DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:03
61 SENO CLEMENT ASFRA RACING TEAM 02:33:03
62 VANLUCHENE MATS ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:33:03
63 OMACHI KENTO EURASIA IRC TIRE 02:33:03
64 CLAERHOUT SVEN CT TOMACC 02:33:03
65 ADAM BENJAMIN BLANCS GILETS BW 02:33:03
66 EENKHOORN PASCAL BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03
67 BRUYNEEL GIEL DL CHEMICALS RUWOMAT VT 02:33:03
68 MOTTE DAVID VAN EYCK SPORT 02:33:03
69 DIEPENDAELE TIMMY VDM VANDURME MICHIELS TRAWOBO CICLING 02:33:03
70 VERVERKEN PIETER DL CHEMICALS RUWOMAT VT 02:33:03
71 CRAS STEFF BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03
72 DOBBS SAM BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03
73 BUNTINX AUXENCE T-PALM - PCW 02:33:03
74 ROSZKIEWICZ RAPHAËL ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 02:33:03
75 GINELLI VINCENT CC NOGENT SUR OISE 02:33:03
76 LA ROSE DIMITRI ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:33:03
77 VANHAECKE THOMAS WIELERTEAM DECOCK-WONINGBOUW VANDEKERCKHOVE 02:33:03
78 ODDII ANDERS OTTESTAD IL SYKKEL 02:33:03
79 DE WINTER HUGO AGO - AQUA SERVICE 02:33:03
80 WIHK JACOB RYSKA POSTEN SK 02:33:03
81 BERGSTRÔM FRISK HANNES RYSKA POSTEN SK 02:33:03
82 CANNOOT YORDI MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 02:33:03
83 PETIT TOMAS AGO - AQUA SERVICE 02:33:03
84 KUENTZ ANTHONY CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:33:03
85 FLAHAUT DENIS UV FOURMISIENNE 02:33:03
86 LOY ANTOINE AGO - AQUA SERVICE 02:33:03
87 HUYSSER JEROEN INDIVIDUEEL 02:33:03
88 PINEDA HENDRIK T PALM POLE CONTINENTAL WALLON 02:33:03
89 EECKHOUT NICO INDIVIDUEL 02:33:03
90 DELVAUX GUILLAUME T PALM PCW 02:33:03
91 LALOUETTE KEVIN CC NOGENT SUR OISE 02:33:03
92 SEFA YLBER ASFRA RACING TEAM 02:33:03
93 MARTIN ALEXIS VC AMATEUR SAINT QUENTIN 02:33:03
94 MONCOMBLE NICOLAS DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:03
95 TANIS QUENTIN CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS A 02:33:03
96 PENVEN CLEMENT CC NOGENT SUR OISE 02:33:03
97 JOLY THOMAS CC NOGENT SUR OISE 02:33:03
DNF FEDRIGO NICOLAS SERVELO TEAM??? DNF
DNF DEGUIDE LOUIS PRORACE CT DNF
DNF SINOY FABIO UNITED CT DNF
DNF SIVAKOV PAVEL BMC DEVELOPMENT TEAM DNF
DNF TIELEMANS PIERRE USSA PAVILLY BARENTIN DNF
DNF VAN HAVERBEKE JULIEN CC NOGENT DNF
DNF TOUBEAU NICOLAS BLANCS GILETS BW DNF
DNF TOUBEAU ALEXANDRE ROYAL CYCLISTE PESANT CLUB LIEGE DNF
DNF DEBUCQUOY RAFAËL BLANCS GILETS BW DNF
DNF FJORDEFALK DANTE STHLMESS DNF
DNF CALLEMEIN PIETER PCT TOMACC DNF
DNF MARIN BRIEUC ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF
DNF NARUMI SOH EURASIA DNF
DNF TAKIYAMA RIKU TEAM EURASIA DNF
DNF YOSHIOKA TAKUYA TEAM EURASIA DNF
DNF KII HAYATO TEAM EURASIA DNF
DNF POLS JEROME OTTIGNIES LLN DNF
DNF DAGHUYT GIANNI ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE DNF
DNF LOISEAU JULIEN ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE DNF
DNF FRANCOIS FABRICE ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF
DNF WILLEMS MARIO KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERS DNF
DNF DERESMES GEOFFREY TEAM PELTRAX CSD DNF
DNF THERAIN QUENTIN VERANDAS WILLEMS CRABBE DNF
DNF BIEBUYCK AURÉLIEN ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF
DNF BIEBUYCK CORENTIN ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF
DNF LEGRAND WESLEY RED FLYING BIKERS DNF
DNF DE JONGHE KEVIN CIBEL CEBON DNF
DNF HAUBRUGE ROBIN BLANCS GILETS BRABANT WALLON DNF
DNF LIEFHOOGHE FREDERIK WIELERTEAM IEPER DNF
DNF LIEFHOOGHE DIETER WIELERTEAM IEPER DNF
DNF CHEVAL VALENTIN VC AMATEUR SAINT QUENTIN DNF
DNF LERATE LAURENT ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE DNF
DNF ROELAND JORDAN ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF
DNF GARBET NICOLAS CC NOGENT SUR OISE DNF
DNF MAFFEIS DANY CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS DNF
DNF COPPENS MATTHIAS ASFRA RACING TEAM DNF
DNF DURANEL OLIVIER CL BARLIN DNF
DNF LEFEBVRE JEREMY ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF
DNF BADA FLORIAN BLANCS GILLETS BT WALLON DNF
DNF DEMINNE DANY SERVELO TEAM DNF
DNF SERVAIS LAURENT SERVELO TEAM DNF
DNF BERNARD ANTHONY SERVELO TEAM DNF
DNF DESMECHT DAVID TARTELLO ISOREX SUPERAND HAM DNF
DNF WENNERGREN DANIEL TARTELLO ISOREX SUPERAND HAM DNF