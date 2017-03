A travers les Hauts-de-France prend ses quartiers

À travers les Hauts de France – Trophée Paris Arras Tour est né en 2012 des cendres de l’ancien Paris-Arras disputé en une journée et dont la dernière édition remontait à 1959. D’abord renommée « Paris-Arras Tour » en 2012, la course se nomme depuis 2017 d’après le nom de la nouvelle région administrative où se déroule la course « À travers les Hauts de France – Trophée Paris Arras Tour ».

Entre temps , Jean Luc Masson le jovial et sympathique Président du Comité d’organisation, après 30 années de bons et loyaux services aux commandes, avait souhaité passé la main. Si quelques noms circulèrent, c’est en famille et lors de l’Assemblée Générale de Clovis Sport Organisation que Patrice Boulard se retrouva aux commandes de l’une de nos plus belles épreuves du calendrier.

Cap vers la Mer.

Les organisateurs d'A travers les Hauts-de-France (ex-Paris-Arras Tour), qui aura lieu du 19 au 21 mai, ont dévoilé leurs villes-étapes. L'épreuve de classe 2 s'élancera de Marquion pour se terminer à Arras (Pas-de-Calais). Trois étapes en ligne figurent au programme. Les tracés détaillés et les équipes engagées seront dévoilés lors de la présentation officielle de l'épreuve qui se tiendra le jeudi 20 avril à Marquion.

Les villes-étapes d'A travers les Hauts-de-France 2017 :

19/05 - Et. 1 : Marquion - Gouy-sous-Bellonne (116 km)

20/05 - Et. 2 : Lallaing - Merlimont (199 km)

21/05 - Et. 3 : Doullens - Arras (186 km)

Lors de l’édition 2016 de Paris-Arras Tour (2.2) à Biache-Saint-Vaast (Nord). Les 21 équipes avaient été retenues par l’organisation dont onze Continentales, quatre DN1, trois clubs étrangers, deux équipes nationales et une DN2. Le vainqueur final succédera à Joeri Calleeuw (Vérandas Willems). Plus d’informations sur www.clovissportorganisation.fr.

Le vainqueur succédera à Joeri Calleeuw (Vérandas Willems)laureat en 2015 ou Aidis Kruopis (Vérandas Willems-Crelan) en 2016