Grand Prix de Lillers «épilogue de l’édition 2017 »

Dans son entame de réunion Samuel Pelcat souligna sa satisfaction et la réussite de cette 52ème édition : un baptême du feu pour bon nombre de petits nouveaux au sein de RSO. « Afin de connaitre la mobilisation de certains nouveaux du groupe, il nous fallait des conditions de course extrêmes. Je pense que pour le GP de Lillers 2017 on ne pouvait faire plus. Et je me félicite que tout le monde a été à la hauteur de l’événement». Car pour les dirigeants lillérois il a fallu être vite, même très vite dans le bain, avant l’épreuve avec les préparations et surtout le jour J par une pluie battante. « Je pense que le GP de Lillers a encore de beaux jours devant lui, même si tout n’a pas été parfait. Nous tiendrons compte des diverses remarques, mais déjà nous pouvons nous satisfaire de la conclusion du Président de Jury qui nous a félicité pour la qualité de sécurité de la course. Car je vous rappelle que toutes les personnes qui sont intervenues sur la course : Organisation, signaleurs. Tous sont restés stoïques et professionnels pendant plus de 5h. » Coté compétition Samuel Pelcat se félicita également du dénouement de son épreuve avec un podium final de grande qualité avec Thomas BOUDAT, Yannis YSSAAD et Justin JULES.

En fin de réunion les responsables lillerois eurent la visite de Pascal Barrois Maire de Lillers et bon nombre d’élus locaux. L’occasion pour le 1er magistrat lillérois d’assurer le soutien de la ville à Samuel Pelcat et aux nouveaux dirigeants. En fin de réunion Jean Louis Legras « Mr Sécurité Course » s’est vu remettre un petit souvenir pour bons et loyaux services.